Valeria Marini torna single. Rumor: scaricata per l’ex Miss Italia

Sarebbe giunto al capolinea l’idillio tra la diva stellare Valeria Marini e il deputato di fratelli d’Italia Gerolamo Cangiano, detto Gimmi. “Sono una persona single”. È stato lo stesso onorevole a confermare il rumor ai microfoni di Enrico Lucci, inviato di Striscia la Notizia. Scoop immediatamente rilanciato da Dagospia.

Cangiano era impegnato nella realizzazione di un servizio sull’egemonia culturale della destra, in occasione della presentazione alla camera de Il Giardino del Tiglio, libro scritto dall’attore Gabriel Garko in collaborazione con il criminologo Gino Saladini. Proprio in occasione di questo incontro, organizzato dallo stesso deputato, Cangiano è stato raggiunto da Enrico Lucci.

Secondo le prime indiscrezioni, a monte della rottura ci sarebbe un’altra donna. L’irriverente Dagospia fa riferimento ad un avvicinamento tra Cangiano e Denny Mendez, la soubrette di origine dominicana, Miss Italia 1996. L’ex modella, che conquistato il pubblico italiano grazie al suo travolgente sorriso e alla sua bellezza raffinata ed elegante, ha vissuto un matrimonio decennale con il produttore Hollywoodiano di origine italiana Oscar Generale, che nel 2016 l’ha resa madre di India Nayara.

Chi è Gimmi Cangiano? La storia d’amore con la Marini

Di Cangiano si è parlato a lungo nelle cronache rosa della scorsa estate. A luglio spuntarono le prime immagini che avevano portato alla luce la passione con la Valeriona nazionale. Anche lui separato, padre di due bimbi, un uomo di grande spessore politico che negli ultimi 15 mesi ha rivestito, e continua a farlo, un ruolo centrale all’interno del governo Meloni, componente della commissione cultura, vicepresidente della commissione ecomafie. Ma, nonostante i numerosi e gravosi impegni, sembra che il deputato trovi lo stesso il tempo per dedicarsi all’amore.

Nessuna smentita da parte del suo staff né, tantomeno, dalla soubrette sarda. Se confermata, si tratterebbe dell’ennesima delusione per la Marini. Dopo il fallimento del matrimonio con Giovanni Cottone e il rapporto con l’imprenditore e procuratore sportivo Patrick Baldassari (finito sotto ai riflettori di Temptation Island), sembrava essere tornato il sereno per l’ex star del Bagaglino. Ma sembra essere stata solo una “meteora estiva”.

Siamo sicuri che anche la fine di questa relazione non riuscirà a spegnere il sorriso della stellare Valeria, né la voglia di trovare la persona giusta. Come diceva la Marini qualche anno fa “sono ancora signorina e credo nell’amore”.