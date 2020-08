Denny Mendez oggi e la vita negli Usa: “Recito con John Travolta”

Denny Mendez, ex Miss Italia 1996, è tornata alla ribalta della cronaca per alcune dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore nel salotto televisivo di Rai 1 a ‘C’è tempo per’. La modella ed attrice di origini domenicane ottenne l’ambita fascia della più bella d’Italia direttamente dal compianto conduttore tv Fabrizio Frizzi, tra tante polemiche. Denny, infatti, fu la prima Miss Italia nera, con origini non del tutto italiane. Come ha ricordato la modella negli studi televisivi di Viale Mazzini, le polemiche conseguite al suo trionfo, se solo inizialmente l’hanno turbato, poi le hanno dato l’occasione di crescere. “Quel successo è stato la chiave per parlare di una nazione multietnica” ha dichiarato la Mendez ad Anna Falchi e Beppe Convertini, conduttori del talk estivo della rete ammiraglia Rai. Denny non è del tutto straniera. Nelle sue vene scorre sangue italiano da parte di padre. Per lei mescolare le culture e non dividere, può essere la soluzione per un migliore confronto.

Il sogno nel cassetto di Denny Mendez

Durante il suo intervento a C’è tempo per, la Mendez ha parlato anche della poca collaborazione ed invidia diffusa che c’è tra le donne del mondo dello spettacolo. Dopo più di 20 anni dal magico momento in cui venne incoronata Miss, la Mendez torna in tv anche per raccontare la sua nuova vita di moglie e mamma. Legata a Oscar Generale, nel 2016 ha avuto una bambina, India Nayara, che è nata a Los Angeles. Ed è proprio nella città degli angeli che Denny vive e lavora. Attualmente sta recitando in un film con John Travolta. L’attrice sogna però di poter lavorare in una serie televisiva targata Usa, ma anche poter impersonare il ruolo di Meghan Markle, prima donna multietnica ad entrare nella famiglia reale inglese.

I pregiudizi a Miss Italia

Ancora oggi la Mendez non dimentica i pregiudizi che segnarono la sua partecipazione a Miss Italia 1996. “Quando ci ripenso sorrido divertita, anche se non fu uno scherzo” – ha dichiarato l’attrice. Il celebre fotografo Bob Krieger di lei disse che non doveva vincere Miss Italia, bensì l’altra più celebre kermesse della bellezza ‘Miss Universo’. Furono in tanti a commentare la vicenda a quel tempo. Tra loro ci fu anche Indro Montanelli. Il giornalista infatti disse che con quelle polemiche si era raggiunto il fondo. A fronte di qualcuno che non la vedeva al posto giusto, Denny convinse però i telespettatori italiani, che la votarono numerosi.