Denise Pipitone, voce intercettata in una chiamata? Anna Corona: “Zitta”

Nel corso della puntata di Chi l’ha Visto, andata in onda mercoledì 21 aprile 2021, Piera Maggio ha fatto delle rivelazioni piuttosto forti mai svelate prima d’ora. Come è noto, le indagini sul caso di Denise Pipitone si sono concentrate sin dal primo giorno della sua sparizione su Anna Corona e la figlia Jessica Pulizzi. Secondo quanto dichiarato da Piera, la figlia del suo compagno Pietro Pipitone avuta con Anna Corona si sarebbe trovata a passare nei pressi della sua abitazione a scopo intimidatorio.

Inoltre l’avrebbe minacciata e commesso atti vandalici nei suoi confronti e in quelli della sua famiglia. La Maggio ha avuto il presentimento di attribuire la responsabilità del rapimento di Denise Pipitone a Anna Corona e alla figlia Jessica. Il movente potrebbe essere diverso rispetto a quello fino ad ora noto.

La Corona si sarebbe infatuata di Piera Maggio e questo è stato dichiarato e messo agli atti fin dal primo giorno. Un altro punto sul quale si è discusso è relativo al verbale redatto il 2 settembre 2004. Le forze dell’ordine erano convinte di essere state nella casa di Anna Corona, in realtà avevano ispezionato un altro appartamento, diverso da quello abitato dall’ex moglie del padre naturale di Denise Pipitone.

Nella puntata di Mattino Cinque di oggi, giovedì 22 aprile, è stato mandato in onda da Federica Panicucci un documento esclusivo. C’è una telefonata in cui risponde una bambina e una voce che in maniera brusca le dice: “Stai zitta”. In particolare, il consulente Roberto Cusani di Piera Maggio ha parlato di una intercettazione telefonica che risalirebbe ad Anna Corona.

Denise Pipitone: si riapre il caso dopo le ultime rivelazioni? La speranza di Piera Maggio

Quello di Denise Pipitone è un caso da riaprire. Su questo non ci sono dubbi. Rispetto a diciassette anni fa ci sono nuovi strumenti, la tecnologia si è evoluta e tutte le prove potrebbero essere vagliate nel migliore dei modi. Dopo le vicende dell’emittente russa, il caso di Denise viene riscoperto anche da tutte le trasmissioni italiane, da Chi l’ha Visto di Federica Sciarelli a Mattino Cinque.