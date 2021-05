Denise Pipitone, Sciarelli furiosa: “Intrusioni sul caso a Chi l’ha Visto”

Chi l’ha Visto è sempre stato il programma di servizio pubblico per eccellenza per quanto riguarda i casi di scomparsa. Federica Sciarelli si è occupata fin dal giorno della sparizione di Denise Pipitone. Il caso, da quando è tornato alla ribalta dopo Olesya alla ricerca della madre biologica, è tornato alla ribalta e continua ad occupare la maggior parte dei contenitori Rai e Mediaset. Ecco proprio questo, come fa sapere Dagospia, sta infastidendo la padrona di casa di Chi l’ha Visto perchè confiderebbe ciò “intrusioni su alcuni casi di cronaca” e in particolare sulla vicenda della bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. Il problema sarebbe quello di arrivare alla puntata del mercoledì con molta meno carne al fuoco, con servizi, rivelazioni e scoop già dati in altre parti.

Per esempio, qualche giorno fa Gianluigi Nuzzi ha dato l’anteprima dell’iscrizione nel registro degli imputati di Anna Corona e Beppe Della Chiave, due figure con un ruolo decisivo nella scomparsa di Denise. Barbara D’Urso ha svelato, invece, il ritrovamento di un’auto blu metallizzata bruciata e potrebbe essere stata quella usata per portare via la piccola. Stessa cosa è accaduto a La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano.

Il portale Dagospia ha dichiarato che tutti questi atteggiamenti avrebbe fatto fare un salto dalla serie ad alcuni dirigenti di Viale Mazzini:

“Se è vero che “Chi l’ha visto?” rappresenta il titolo di punta nel genere è anche vero che non possono esistere esclusive su morti e scomparsi, argomenti che Rai1 e Rai2 può trattare per fini di cronaca sia nei tg che nei contenitori”

In effetti non possono esserci argomenti “esclusivi” quando si tratta di importanti rivelazioni. Certo, questo potrebbe fare storcere il naso ai familiari o ai legali. Di recente Giacomo Frazzitta ha rotto il silenzio dopo aver saputo tramite un programma televisivo che Anna Corona è indagata dalla Procura della Repubblica di Marsala.

Stessa cosa Piera Maggio: la madre di Denise ha appreso dalla tv questo sviluppo nelle indagini per il ritrovamento della figlia. In ogni caso Chi l’ha Visto torna mercoledì 26 maggio 2021 in prima serata con una nuova puntata. Vedremo se Federica Sciarelli fornirà ai telespettatori qualcosa di nuovo in merito a Denise.