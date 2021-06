Denise Pipitone news, l’avvocato Frazzitta: “7 persone sanno tutto”

La tv italiana continua ad occuparsi della scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta a Mazara del Vallo nel 2004 quando la piccola aveva solo quattro anni. Giacomo Frazzitta, l’avvocato di Piera Maggio, è intervenuto in collegamento a La vita in diretta di Alberto Matano.

Il legale, che in 17 anni non si è mai arreso, ha commentato le ultime novità sul caso di Denise Pipitone. Frazzitta ha spiegato che lui e Piera Maggio, la madre della piccola Denise, sono convinte che ci sia un preciso numero di persone che sia a conoscenza di quanto accaduto quella mattina in Sicilia.

Queste le confidenze di Giacomo Frazzitta a La vita in diretta:

“Noi siamo convinti che ci sia un numero di persone che è a conoscenza di questo fatto e non parla. È inconcepibile, il reato di favoreggiamento è prescritto dal 2004. Pensiamo che siano sette le persone che sono a conoscenza, ci siamo resi conto che le persone sono aumentate. Perché stare zitti, se possono aiutare senza avere conseguenze”

Alberto Matano ha dunque chiesto all’avvocato di Piera Maggio come si è arrivati a sapere che sono aumentate le persone a conoscenza. Frazzitta ha risposto così:

“Questo non lo racconto. Ma la sensibilizzazione dei media sul cold case è importante. Noi cerchiamo Denise, non cerchiamo colpevoli. L’indagine giornalistica è diversa da quella della Procura. Ma grazie a questa finestra qualcosa si è mosso e noi vi dobbiamo ringraziare”

Denise Pipitone lettera anonima: il super testimone che non c’è

Nei giorni scorsi a Storie Italiane di Eleonora Daniele Giacomo Frazzitta ha smentito gli ultimi gossip circa il super testimone che ha scritto la sconvolgente lettera anonima. La lettera in cui assicurava di aver visto tutto e di aver taciuto per anni per evitare conseguenze e ripercussioni. In Sicilia si era infatti diffusa la notizia di un incontro, faccia a faccia, tra il legale e l’uomo che quasi venti anni fa ha assistito, inerme, al rapimento di Denise Pipitone.

Frazzitta, nel programma mattutino di Rai Uno, ha però rivelato che l’autore della famosa lettera anonima non si è ancora palesato e per questo l’ha invitato – per l’ennesima volta – a farsi avanti e a chiarire l’intera faccenda in modo da dare una svolta decisiva al caso:

“Io lo sto attendendo ancora, non è vero che l’ho incontrato, e comunque se l’avessi visto e lo direi sarebbe gravissimo. Io l’attendo l’anonimo ma se rimane tale vale zero… Parlate, venite in Procura, non bisogna più avere paura dopo 17 anni, basta”

Denise Pipitone è viva? Non è né a Scalea né in Ecuador

Nel frattempo nei giorni scorsi sono arrivati chiarimenti su Denisa di Scalea e la ragazza dell’Ecuador che assomiglia in maniera impressionante a Piera Maggio. La diciannovenne calabrese si è sottoposta al test del DNA che ha dato esito negativo.

La giovane notata su Tik Tok ha invece dichiarato a Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli di chiamarsi Mariagrazia, di avere 29 anni e di non aver mai lasciato il suo paese natale, ovvero il Brasile.