Denise Pipitone rapita da una donna. Rivelazione: “Testimoni tirati indietro”

Nel corso della puntata di Mattino Cinque, andata in onda mercoledì 18 maggio 2021, si è tornati a parlare del caso Denise Pipitone. Federica Panicucci ha mandato in onda un confronto tra le versioni raccontate dall’ex pm Maria Angioni, il magistrato che si occupò della scomparsa della bimba di Mazara del Vallo scomparsa nel 2004 all’età di quattro anni, e quella dell’ex procuratore Di Pisa. È strano vedere due persone, con un ruolo di rilievo, avere due idee completamente opposte. Forse è stato questo il motivo per cui non si è arrivati a nessun risultato.

Nel rapimento sarebbero stati coinvolti due gruppi di persone: quelle cattive e quelle buone. A riferirlo è stata la Angioni che ha spiegato a Mattino Cinque che c’erano sempre diverse persone sulla strada che sembravano lì a fare niente, ma dopo ha capito che erano sentinelle. Queste, molto probabilmente, teneva sott’occhio la figlia di Piera Maggio da giorni, è stato un caso che uscisse e seguisse il cuginetto quel giorno. Forse la sentinella aspettava il momento propizio per lanciare l’allarme e prenderla.

Alcune persone racconteranno, in seguito alla scomparsa di Denise Pipitone, di avere visto una macchina sfrecciare e urtare un muretto dopo. Inoltre hanno riferito di aver visto all’interno una donna con le meches rosse. In un secondo momento, invece, i due testimoni hanno ritrattato tutto. La vettura in questione è stata vista sfrecciare lungo via Mongiolisi, all’angolo con via Salemi, tre-quattro minuti dalla casa di dove è scomparsa Denise.

Denise Pipitone rapita con auto, Maria Angioni: “Direzione compatibile con il luogo della scomparsa”

Nel dettaglio, alla guida di una Ford Fiesta blu metallizzata ci sarebbe stata una donna che ha avuto un incidente. Maria Angioni a Mattino Cinque ha svelato:

“Ho ritenuto a lungo che fosse l’auto con cui fosse stata portata via la bambina. La coppia aveva indicato l’orario, ricordo che erano state avvicinate da un componente dalla famiglia allargata dei Corona e poi avevano cambiato orario quando li ho sentiti di nuovo. Era emerso che la macchina correndo alla disparata era andata a sbattere. Avevano riferito la direzione compatibile con il luogo della scomparsa”

Dove è stata portata Denise Pipitone? Diverse le piste vagliate. Attendibile oggi sembra essere il racconto di Battista Della Chiave. Lui stesso l’avrebbe vista piangere per la fame e per la paura, poi sarebbe stata portata via in barca. Un’altra versione sostiene che fosse stata consegnata a un gruppo di rom.

Denise Pipitone, carabiniere sul contenuto della lettera anonima: “Nuovo scenario”

A Mattino Cinque il maresciallo Lombardo ha rotto il silenzio sul contenuto della lettera anonima. L’uomo ha dichiarato che si apre uno scenario diverso dalla missiva ricevuta. L’anonimo avrebbe indicato alcune persone, ma manca qualche elemento in più: