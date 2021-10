Denise Pipitone, come sarebbe oggi: madre divulga la foto, “no modifiche”

Il caso della scomparsa della piccola Denise Pipitone è di nuovo sotto i riflettori. Non si tratta di nuovi avvistamenti di ragazze che presentano somiglianze con i tratti somatici della bimba, nata 21 anni fa a Mazara del Vallo, in Sicilia. Stavolta è la stessa Piera Maggio, madre di Denise, a riportare attenzione sulla vicenda.

Sin da quel primo settembre 2004, giorno in cui Denise, di quasi 4 anni, scomparve mentre giocava per strada vicino casa, Piera Maggio non ha mai perso le speranze di riabbracciare l’adorata figlia. Da quel momento la donna ha speso tutte le proprie energie per trovarla, tra battaglie legali, faide familiari e disperati appelli in televisione.

Piera, nonostante siano passati 17 anni, non si è mai persa d’animo. Negli anni sono state molte le segnalazioni, più o meno in buona fede, di ragazze somiglianti a Denise. Queste non hanno fatto altro che alimentare le sue speranze. Finora, purtroppo, nessuna si è mai rivelata decisiva.

Lo scorso aprile l’Italia intera aveva seguito con apprensione l’evoluzione del caso quando una ragazza, Olesya Rostova, si era presentata in un programma russo, alla ricerca della propria madre, presentando una grandissima somiglianza con Denise. Purtroppo però, la trasmissione russa “Lasciamoli Parlare” ha successivamente svelato che il gruppo sanguigno della ragazza non coincide con quello della bimba siciliana. Questo ha spezzato ancora una volta i sogni della madre e dei familiari.

Le novità sul caso Denise Pipitone

Qualche ora fa, alla vigilia del 21esimo compleanno di Denise, la Maggio ha affidato a Facebook un importante aggiornamento sulle ininterrotte ricerche della propria figlia. La donna ha condiviso un’immagine che mostra il volto che avrebbe Denise oggi. La foto è una ricostruzione accurata ad opera di esperti e studiosi, altamente attendibile ma non totalmente: non si può avere la sicurezza al 100% che queste siano davvero le attuali sembianze di Denise.

La foto ritrae una ragazza sorridente dai lunghi capelli castano chiaro e dagli occhi dello stesso colore, accanto a un’altra immagine, più piccola, che vede la piccola Denise in braccio alla mamma. Non si tratta della prima foto di “age progression” che è stata prodotta negli anni. La ricostruzione precedente fornita alle autorità era ormai datata, e per questo la famiglia ha deciso di commissionarne una nuova. Ecco le parole di Piera Maggio, che ha pregato di non modificare, ritagliare o comunque stravolgere la foto al fine di non intralciare le ricerche:

“Il nuovo Age Progression di Denise 2021. Come potrebbe essere oggi. Attenzione è un immagine di ricostruzione. Il nuovo invecchiamento è stato realizzato su commissione dalla dott.ssa Paloma Joana GALZI, Forensic Imaging Specialist, Alexandria VA, US. attraverso le foto originali di Denise, dei genitori e del fratello. Ringraziamo per il lavoro svolto. Cortesemente Vi chiediamo di NON modificare, ritagliare, stravolgere, questa locandina del nuovo age progression 2021. Senza le informazioni ufficiali necessarie, NON potrà essere di nessun aiuto a Denise. Grazie”