Denise Pipitone, caos in Russia: scontro in diretta ma non è ancora finita

Olesya Rostova non è la figlia di Piera Maggio ma a quanto pare la vicenda non è ancora del tutto conclusa

Denise Pipitone non è Olesya Rostova. Al termine della puntata di “Lasciamoli Parlare”, la trasmissione pre-telegiornale dell’emittente russa il mistero è stato finalmente svelato. I due gruppi sanguigni infatti non coincidono. Ma si è dovuto attendere che il format facesse il suo corso, con ben due aspiranti madri di Olesya escluse da un test del dna. Con l’immancabile riepilogo di tutta la vicenda, sia di Olesya che di Denise.

Quando si è venuti al dunque, dall’Italia è apparso in collegamento l’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, mentre tra le mani del conduttore, Dmitry Borisov, è comparsa una busta, che conteneva il responso sulle analisi del sangue di Olesya.

Borisov ha chiesto allora a Frazzitta di comunicare il gruppo di Denise, con la ragazza russa in trepidante attesa. Ma il legale si è rifiutato, pretendendo la procedura inversa. Ne è nato un surreale battibecco, prontamente interrotto da Frazzitta, che ha minacciato di andarsene se non si fosse messa fine al tira e molla.

“Voglio sapere se è la mia mamma”, ha detto allora Olesya con la voce quasi rotta dalle lacrime. A quel punto Borisov ha ceduto e ha trovato il modo di comunicare il gruppo sanguigno al legale (attraverso il cellulare del corrispondente della Rai a Mosca, Marc Innaro, che sedeva sul divano degli ospiti della trasmissione). Frazzitta ha allora rivelato che i due gruppi non coincidono.

Borisov ha promesso che la trasmissione continuerà a cercare la madre di Olesya e ha chiesto agli italiani, “che si sono appassionati alla vicenda di questa ragazza”, di non “abbandonarla”. In coda in studio si è sollevato però il dubbio che il test del sangue di Denise, effettuato tanti anni fa, possa non essere corretto e che sarebbe meglio, a scanso di equivoci, procedere con l’esame del Dna.

In una nota stampa inviata ai media italiani, e diffusa da Chi l’ha visto?, l’avvocato Frazzitta ha puntualizzato che ha trasmesso tutta la documentazione alla Procura della Repubblica di Marsala che valuterà se procedere ad ulteriori accertamenti.