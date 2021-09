Denise Esposito mostra il pancino, Tatangelo ‘nera’ con Gigi: il gossip

Denise Esposito, neo compagna di Gigi D’Alessio, 54 anni, dal quale sta aspettando un bebè, non si nasconde più e mostra il pancino sui social. La ragazza, più giovane di 26 anni rispetto al cantante, si è immortalata in uno scatto poi divulgato sul suo profilo Instagram, mentre si accarezza il ventre, da cui si può notare che è evidentemente in dolce attesa. Si tratta della prima volta che la Esposito esce allo scoperto volontariamente. Sulla gravidanza, però, c’erano ormai pochi dubbi, visto che lei e Gigi sono stati paparazzati in diverse occasioni di recente. E anche in quei frangenti la protuberanza era più che palese. C’è poi il capitolo ex, vale a dire quello relativo ai rapporti tra D’Alessio e Anna Tatangelo.

Dopo che è uscita la notizia della gravidanza di Denise, Chi Magazine, senza essere smentito, ha spiegato che Lady Tata avrebbe preso tutt’altro che bene il fatto che Gigi sarà di nuovo padre. Due i motivi che avrebbero fatto adirare l’artista: il primo è che avrebbe saputo della questione attraverso i giornali e non dall’ex compagno; il secondo è che non si aspettava che D’Alessio rimettesse in fretta su famiglia dopo la fine della loro lunga e intensa (seppur a tratti tribolata) love story.

Ora Dagospia aggiunge un ulteriore tassello alla vicenda, sostenendo che Anna sia ancora ‘nera’ con il cantautore partenopeo. Pare che D’Alessio abbia deciso di trasferirsi a Napoli, per stare più vicino a Denise e quindi di lasciare la villa all’Olgiata alle porte di Roma dove ha vissuto per anni, anche quando stava con la Tatangelo. “Una decisione che Anna avrebbe preso molto male, preoccupata dal fatto che il ritorno a Napoli possa far allontanare Gigi dal figlio Andrea che vive a Roma con lei”, scrive il portale diretto da Roberto D’Agostino.

Il clima tra i due ex continuerebbe ad essere più che teso. A far sbollire Anna ci pensa Livio Cori, il suo nuovo fidanzato. La relazione va avanti da diverse settimane. I due sono subito stati braccati dalla cronaca rosa, anche se hanno scelto di ufficializzare il legame solo di recente. Le sorprese per Lady Tata non sono finite qui. A breve debutterà su Canale Cinque, che le ha affidato il timone de Il Pranzo è Servito.