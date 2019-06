Denis Dosio bullizzato: è stato aggredito e rinchiuso in un bagno

Cosa è successo a Denis Dosio e perché è stato aggredito

Grosso spavento per Denis Dosio. La giovane star di Instagram, visto di recente a Pomeriggio 5, è stato vittima di alcuni bulli che lo hanno aggredito e rinchiuso in un bagno. A raccontare lo spiacevole episodio è stato lo stesso italo-brasiliano, che non si è lasciato intimidire dalla vicenda e ha invitato tutti i suoi follower a non arrendersi mai al volere degli altri. Come svelato da Denis, che ha solo 18 anni, alcuni ragazzi lo hanno tenuto chiuso in bagno e hanno ripreso tutta la scena per poi pubblicarla sui social network. A prova di ciò Dosio ha pubblicato sul suo account una storia nella quale si vede l’accaduto, ovvero una persona che prova a tenere chiusa la porta del bagno con la forza e Denis dopo un po’ che riesce ad aprirla.

Il racconto di Denis Dosio sui social network

“Vado in bagno, appena entro inizio a sentire dei gran pugni alle porte e allora lì ho capito che c’era qualcosa che non andava e ho iniziato a veder gente col telefonino che si abbassava e faceva le foto. A un certo punto mi sono abbassato e ho visto molta gente, e sapevo che mi stavano bloccando la porta, tanto che ho provato ad aprire e non ce l’ho fatta inizialmente. Poi mi son messo a fissare il soffitto per qualche minuto, ho acceso il telefono ma si è spento perché era scarico. Ho iniziato a sentire tirare pugni alle porte, come ad intimidirmi. Poco dopo mi è partita l’inc….tura e allora ho tirato via la porta”, ha raccontato Denis Dosio ai suoi follower.

Il discorso di Denis Dosio sul bullismo

In una storia successiva Denis Dosio – che potrebbe essere tra i prossimi concorrenti del Grande Fratello 2020 – ha invitato tutte le sue “viziatine”, così come chiama le sue fan, a non arrendersi mai davanti al bullismo. “Questo è il classico bullismo che sentiamo ogni giorno tra i telegiornali, il classico bullismo che porta gente a buttarsi da ponti […] Io sono stanco di leggere messaggi dove dite che siete bullizzate. […] Diciamo basta, io sono dalla vostra parte”, ha sottolineato il ragazzo, che sogna di diventare un attore affermato.