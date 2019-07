Denis Dosio aggredito a Mykonos, l’influencer racconta l’accaduto

Aggressione per Denis Dosio a Mykonos. Ecco che cosa è successo ieri sera

Giovanissimo e gettonatissimo, Denis Dosio è uno degli influencer che popolano il web che ha fatto impazzire migliaia di ragazzine. Il ragazzo, dalle origini italo-brasiliane, è diventato famoso grazie alla sua amicizia con Luca Vitozzi, ex partecipante de Il Collegio. Amatissimo dalle più giovani ma, a quanto pare, anche odiatissimo. Denis, infatti, ieri sera è stato brutalmente aggredito in un locale a Mykonos, dove sta trascorrendo le vacanze insieme ad alcuni suoi amici. Il giovane ha raccontato l’accaduto su Instagram dove ha rivelato che un giovane, che si trovava nel locale, gli ha spaccato un bicchiere di vetro in testa. Dosio, inoltre, ha mostrato ai suoi follower una foto con la ferita che aveva sulla fronte e un video del momento in cui è finito in ospedale per ricevere le necessarie medicazioni. Insomma, per il giovane è stata proprio una brutta esperienza e, purtroppo, per lui non è la prima volta.

“In un attimo mi sono ritrovato insanguinato”, il racconto di Denis Dosio

Dalle parole dell’influencer, si evince che ad aggredirlo è stato proprio un ragazzo italiano che lo ha riconosciuto. Insomma, probabilmente si trattava di uno dei suoi haters. Ecco il racconto di Desio: “Ieri sera in un locale a Mykonos ( frequentato maggiormente da italiani) una ragazza mi ha chiesto gentilmente una foto, mi sono accostato a lei e subito dopo averla fatta un ragazzo mi gira e mi domanda “ma sei Denis Dosio?” Io rispondo di si e in un attimo mi ritrovo la testa insanguinata con sangue dappertutto, mi aveva spaccato il suo bicchiere di vetro in testa. Ho quasi perso i sensi nella strada per andare alla clinica medica più vicina, arrivati mi hanno messo più o meno 6 punti”.

“Mai arrendersi” il messaggio di Denis Dosio per le sue fan

Per Denis Dosio, questa non è la prima volta che viene preso di mira dai bulli. Alcuni mesi fa, un gruppo di ragazzi spinse e richiuse il 18enne nel bagno di un locale. Denis nonostante questo non si è mai abbattuto. Anzi, il giovane ha sempre fatto passare il messaggio che dinnanzi al bullismo non ci si deve mai arrendere e che bisogna continuare a combattere per eliminare questo male della società una volta per tutte.