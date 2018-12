Demi Lovato, news dopo il ricovero: “Sono grata di essere viva”

Demi Lovato si sfoga su Twitter: le news dopo il ricovero

A distanza di ben cinque mesi, Demi Lovato è tornata a parlare sui social network. Ha scelto Twitter per rivolgersi ai suoi fan e far sapere di non fidarsi in tutto e per tutto di ciò che riportano i tabloid. Con una serie di tweet pubblicati stanotte – ora italiana – e che ha cominciato con “Amo i miei fan, e odio i tabloid”, la cantante ha dato sue news ai tanti fan che erano in pensiero per lei. “Non credete a quello che leggete sui giornali. La gente costruisce letteralmente delle cose per vendere una storia. È disgustoso”, ha scritto sul social network dei cinguettii. Ma non solo questo, perché lo sfogo di Demi è davvero molto lungo.

Demi Lovato news, parole contro la stampa: “Chiedo di smetterla di essere indiscreti”

Demi Lovato ha proseguito i tweet scrivendo che sarà lei a raccontare al mondo cosa è successo esattamente. Questo per evitare che le riviste scrivano a proposito del suo ricovero. “Sono sobria, sono grata di essere ancora viva e mi sto prendendo cura di me”, ha fatto sapere. La cantante ha promesso che un giorno racconterà ai fan cosa le è capitato quel giorno di luglio: “Un giorno racconterò al mondo cos’è successo esattamente, come è successo e quale sia la mia vita oggi. Ma finché non sarò pronta a condividere tutto questo chiedo a tutti di smetterla di essere indiscreti e di scrivere ca**ate su cose di cui non sapete nulla. Ho ancora bisogno del mio spazio e di tempo per guarire”. Dunque per il momento ha ancora bisogno di tempo per riprendersi e non sente sia giunto il momento di raccontare la sua verità.

Demi Lovato oggi, come sta la cantante dopo il rehab

Durante il rehab avevano parlato sua madre e sua sorella, solo così i fan riuscivano ad avere news su Demi Lovato dopo il ricovero. Lei non aveva ancora parlato fino a oggi, ma lo ha fatto anche per mandare un messaggio alla stampa: “Ecco la notizia: le vostre ‘fonti’ sono sbagliate”. In ogni caso, i fan sono stati ben contenti di scoprire che si sta riprendendo. Demi Lovato ha voluto ringraziare proprio loro per il supporto e l’affetto ricevuto. Ha detto di essere felice e di stare bene, anche se ha bisogno ancora di lavorare su sé stessa. Proprio per questo, per il momento preferisce trascorrere il tempo con la sua famiglia per rimanere serena e rilassata.