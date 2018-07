Demi Lovato, nessuna overdose di eroina: l’ex fidanzato in ospedale

Demi Lovato news, non c’è stata nessuna overdose di eroina: l’ex fidanzato Wilmer Valderrama va a trovarla in ospedale

La notizia del ricovero in ospedale di Demi Lovato aveva fatto ieri il giro del web in poche ore. Le prime indiscrezioni emerse sulla vicenda, inoltre, attribuivano la colpa del malessere della cantante ad una presunta overdose di eroina. Oggi, però, importanti rivelazioni sono emerse della prime indagini effettuale dalla polizia. Il portavoce delle forze dell’ordine di Los Angeles, nello specifico, pare abbia fatto sapere che nessuna droga è stata trovata all’appartamento di Demi. Quest’ultima, inoltre, si sarebbe rifiutata di dire al personale che le ha prestato assistenza che cosa le avesse provocato il malessere e se, quindi, tutto dipendesse da un’eccessiva assunzione di droghe. Ad oggi, quindi, nessun indagine penale è stata aperta nei confronti della Lovato. La cantante, al momento, si troverebbe ancora in ospedale dove, nelle ultime ore, pare che si sia recato a farle visita il suo ex fidanzato Wilmer Valderrama.

Demi Lovato ricovera: l’ex fidanzato Wilmer Valderrama va a trovarla in ospedale

Secondo la rivista People, l’ex fidanzato di Demi Lovato, Wilmer Valderrama, si sarebbe recato ieri all’ospedale per far visita alla cantante dopo che le notizie sulla presunta overdose di lei avevano invaso il web. Il cantante, stando a quanto riportato da una fonte dell’ospedale, avrebbe anche passato la notte nella struttura dove è state ricoverata Demi Lovato. Lo staff della cantante, intanto, ha confermato che le condizioni della Lovato sono stabili e che, oggi, lei e la famiglia continuano a chiedere privacy sulla vicenda.

Demi Lovato in ospedale: le parole dell’ex fidanzato dopo il ricovero

Il primo ad essere interpellato dopo il ricovero di Demi Lovato in ospedale per presunta overdose di eroina è stato proprio il suo ex fidanzato. A People, ieri, una fonte vicina a Wilmer Valderrama aveva fatto sapere: Vederla ora così vulnerabile gli spezza il cuore”.