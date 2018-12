Demi Lovato e Henry Levy stanno insieme: arriva la conferma su Instagram

Demi Lovato e Henry Levy: romantico bacio sul profilo Instagram di lui

Sono tante le foto che negli ultimi tempi hanno ritratto la cantante Demi Lovato in compagnia dello stilista americano Henry Levy. Ma un recente video sul profilo ufficiale di lui non ha fatto altro che confermare i numerosi rumors che li vedono protagonisti. La coppia, che appare sorridente ai fan, si scambia improvvisamente un romantico bacio, a prova del fatto che sono molto più che due semplici amici! Insomma, dopo il periodo buio trascorso al rehab per disintossicarsi, la popolare cantautrice ha ritrovato la felicità accanto al designer. Se fino a qualche tempo fa il 27enne era considerato solo il “tutor di sobrietà” della Lovato, aiutandola nel suo percorso di riabilitazione, le ultime uscite confermano che tra i due stia nascendo sentimento più forte della semplice amicizia. Secondo fonti certe la cantante, nonostante il suo passato burrascoso, ha trovato in lui una persona affidabile, in grado di farla sentire al sicuro e non giudicata.

Demi Lovato e Henry Levy: tra i due c’è più di una semplice amicizia

Demi Lovato ed Henry Levy si sono incontrati anni fa nella stessa struttura di riabilitazione per combattere i loro problemi di alcolismo. Probabilmente, la condivisione di un passato simile e ricco di difficoltà ha concesso ai due giovani di relazionarsi e di trovare subito un certo feeling. Recentemente, una fonte al Daily ha rivelato che “Henry prende la sua vita da sobrio molto seriamente e che ha una influenza positiva su di lei“. Diverse foto sono state scattate sabato sera, 8 dicembre 2018, ritraendo Demi in dolce compagnia di Henry. Entrambi erano a cena al Nobu di Los Angeles e i paparazzi hanno colto la palla al balzo fotografandoli fuori dal locale. In più, oltre a questi recenti scatti, il video che lo stilista ha pubblicato personalmente su Instagram rivela il desiderio da parte della coppia di uscire allo scoperto!

Demi Lovato: Natale in famiglia per la pop star

Dopo il ricovero avvenuto a causa di overdose, la vita della pop star internazionale Demi Lovato sta pian piano tornando alla normalità. Si trova ancora in convalescenza, ma sta tornando a sorridere dopo il brutto periodo che l’ha stravolta. Sono stati tanti gli scatti e i video da lei realizzati durante queste festività natalizie, trascorse con la sua splendida famiglia. “Buon Natale, ragazzi. Vi amo tutti.”, ha scritto sul suo profilo Instagram rivolgendosi ai fan che, insieme ai suoi cari, l’hanno aiutata a rialzarsi più forte di prima.