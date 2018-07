Demi Lovato, la chiamata al 911 per chiedere l’ambulanza: “Evitate le sirene”

Demi Lovato: al 911 la richiesta di spegnere le sirene dell’ambulanza vicino all’abitazione

Ha fatto il giro del mondo la notizia che ha portato l’ex stella della Disney Demi Lovato al ricovero in ospedale. Ora dopo ora emergono nuovi dettagli riguardo al triste episodio che ha visto coinvolta la cantante. Pare infatti che, gli amici di Demi Lovato, abbiano chiamato i soccorsi. Durante la chiamata i ragazzi hanno seguito le istruzioni e prima di terminare la telefonata hanno chiesto al 911 di spegnere le sirene dell’ambulanza nei pressi dell’abitazione dove si trovava Demi Lovato al momento. La richiesta degli amici di Demi Lovato non è stata accolta, hanno ricevuto un bel no come risposta: “Questa è sicuramente un’emergenza medica”. L’audio della chiamata è stato pubblicato da TMZ e si sta diffondendo in pochissimo tempo.

Demi Lovato: l’audio della chiamata ai soccorsi

Nonostante l’audio della chiamata al 911 sia ormai di dominio pubblico, questo non chiarisce cosa sia successo realmente alla cantante Demi Lovato. L’audio in questione, infatti, è stato tagliato e non chiarisce il motivo della richiesta di soccorso da parte degli amici e del successivo ricovero in ospedale. Comunque, il portavoce della cantante non ha rilasciato ancora alcuna dichiarazione nonostante l’audio pubblicato inizia a far discutere e oramai è ascoltabile ovunque.

Demi Lovato: la vicinanza dei suoi amici e colleghi

Senza dubbio gli amici di Demi Lovato sono stati d’aiuto alla cantante. Anche molti colleghi del mondo dello spettacolo stanno dimostrando la loro vicinanza in questo momento così particolare per Demi. Tra i tanti anche Joe Jonas, Ariana Grande, Katy Perry e Lady Gaga.