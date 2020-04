Demi Lovato spiazza: chiusi i rapporti con Selena Gomez e Jonas Brothers

Demi Lovato conferma la rottura con Selena Gomez e spiazza sul suo rapporto con i Jonas Brothers

Amicizia finita tra Demi Lovato e Selena Gomez. A dare conferma di questa rottura oggi è la protagonista di Camp Rock, attraverso una nuova intervista su Harper’s Bazaar. La cantante 27enne parla anche del suo attuale rapporto con i Jonas Brothers, ovvero con il suo ex fidanzato Joe Jonas e i fratelli di quest’ultimo, Nick e Kevin. La vita di Demi è cambiata circa due anni fa, quando è stata ricoverata in ospedale per overdose. Ora la cantautrice statunitense si dedica alla sua carriera, con un nuovo manager e un altro singolo. La canzone che sta uscendo porta il titolo I love me e rappresenta per lei un’importante lezione. L’ex stellina Disney, con questo brano, vuole infatti lanciare un grande messaggio: ognuno di noi può essere bravo ad affrontare la vita da solo e non necessariamente con un partner. Ed ecco che la Lovato decide, a questo punto, di rispondere a qualche domanda riguardante i suoi attuali rapporti di amicizia con alcuni dei colleghi con cui ha iniziato il suo percorso nel mondo dello spettacolo. In particolare, conferma il gossip che da molto tempo la vedeva lontana dalla sua vecchia amica Selena e spiazza sui Jonas Brothers.

Demi Lovato e Selena Gomez non sono più amiche: la protagonista di Camp Rock conferma la rottura

Selena e Demi non sono più amiche, ma non si tratta di una notizia proprio così inaspettata. Sul web si parlava già da anni di una rottura tra le due ex stelline Disney, ma un gesto della Gomez sembrava smentire. “Quando cresci con qualcuno, avrai sempre amore per lui. Ma io non sono più sua amica, quindi il suo post su Instagram mi è sembrato… Avrò sempre amore per lei e le auguro nient’altro che il meglio.” La popstar non conclude la sua dichiarazione riguardante il post condiviso dalla Gomez qualche tempo fa su Instagram. Nello scorso mese di gennaio, Selena condivideva una Storia sul social che sembrava smentire una rottura con Demi. Infatti, la cantante aveva fatto le congratulazioni alla Lovato per la sua performance ai Grammy. Proprio per questo, la conferma da parte dell’ex interprete di Mitchie Torres ora spiazza i fan! Ricordiamo che anche la Gomez sta attualmente vivendo una nuova fase della sua carriera, con l’uscita del suo album!

Demi Lovato, nessun rapporto con Joe, Nick e Kevin Jonas: l’amicizia con Miley Cyrus continua

Oltre ad aver chiuso la sua amicizia con Selena, Demi non è più in contatto con i fratelli Jonas. Quando le viene posta la domanda sul trio, la Lovato scuote semplicemente la testa. Non approfondisce il motivo per cui tra loro si è rotto ogni rapporto, ma fa comprendere chiaramente come stanno le cose. I tre fratelli Jonas hanno collaborato con Demi al film di successo Camp Rock e per anni sono rimasti molto amici. La Lovato ha addirittura creato con Nick l’etichetta discografica Safehouse. Non solo, lei e i Jonas Brothers avevano anche lo stesso manager, Phil McIntyre. Con Miley Cyrus, invece, la situazione è ben diversa: “È fantastica, la amo da morire e lo farò sempre, sempre. Ma penso che sia l’unica di quell’epoca con cui rimango ancora in contatto”. Con queste parole, Demi riesce a dare un’ulteriore conferma sulla fine della sua amicizia con Selena e con i Jonas Brothers.