Delia Duran e Alex Belli, caos in treno: lei fa volare la fede nuziale

By

Alex Belli e Delia Duran sono ancora nell’occhio del ciclone. Dopo ciò che è successo nella scorsa puntata del GF Vip 6, andata in onda il 13 dicembre 2021, alcuni credevano che il “teatrino” tra l’attore, la “moglie” e Soleil Sorge fosse terminato. Tuttavia, nonostante sia uscito dalla Casa, il parmense continua a far parlare di sé anche da fuori. Novella2000 ha pizzicato lui e la Duran intenti a litigare pesantemente e teatralmente in un treno. Ecco cosa è successo.

Lo scontro tra Alex Belli e Delia Duran non si placa. I due si sono incontrati nella Casa del GF Vip lunedì scorso e sono stati protagonisti di momenti concitati che si sono conclusi con la squalifica dell’attore dal reality a causa della violazione delle norme sul freeze e sul distanziamento Covid. Il 38enne è infatti corso ad abbracciare la sua Delia per riappacificarsi con lei. Quest’ultima, stanca dei suoi atteggiamenti intimi con la Sorge, aveva annunciato di volerlo lasciare.

A pochi giorni dall’accaduto il settimanale Novella2000 ha paparazzato la coppia, che a quanto pare non ha assolutamente trovato serenità. I due sono stati visti nella serata di ieri, 14 dicembre 2021, prendere un treno da Bologna diretto a Milano. Durante la corsa tra i due sarebbe scoppiata una forte lite. La Duran, secondo le fonti del settimanale, avrebbe pronunciato aspre parole riferendosi a quanto avvenuto all’interno della Casa tra il “marito” e Soleil:

“Non me ne frega un c**zo, tre mesi di questa str**zata”.

Belli non sarebbe quindi riuscito a riconquistare la Duran, che sembra ancora furiosa con lui. Ma c’è di più. La 33enne avrebbe anche fatto un gesto plateale che non lascia spazio a interpretazioni. La modella si sarebbe tolta l’anello nuziale dal dito e l’avrebbe lanciato verso l’attore, sbattendolo poi sul tavolino del treno. Secondo quanto riportato dalla fonte di Novella2000 i due avrebbero discusso, sottovoce vista la presenza di pochissime persone a bordo, per tutta la durata del viaggio.

Alex Belli, i commenti dei gieffini sulla sua squalifica

All’interno della coppia sembra esserci ancora molta tensione. Come si evolverà la faccenda? I due parleranno direttamente di ciò che è successo? La Duran è davvero intenzionata a rompere con l’attore o si tratta di una mossa pubblicitaria? Il GF Vip continuerà a seguire la loro storia? Al momento ciò è molto probabile, visto che il triangolo amoroso tra loro e la Sorge è tuttora al centro delle discussioni tra i gieffini.

Nelle ultime ore, infatti, Carmen Russo ha commentato la vicenda accusando Soleil e dicendole di smetterla di fare la vittima perché in realtà secondo lei era complice di Belli. Anche Katia Ricciarelli si è espressa a riguardo, confessando di aver “tirato un sospiro di sollievo” dopo l’uscita dell’attore dalla Casa, etichettandolo come “presenza negativa”. Aldo Montano, d’accordo con la soprano, ha comunque ribadito che secondo lui non sarà “mica finita qua”. Il tempo gli darà ragione? Staremo a vedere.