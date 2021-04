Del Santo tuona contro Marini e Onestini. d’Urso: “A lei piacciono giovani”

Divampa il gossip a Pomeriggio Cinque. In studio si è trattato l’argomento Supervivientes, ossia l’Isola dei Famosi in versione spagnola, che al momento è in corso e vede impegnati due italiani noti e avvezzi ai reality: Gianmarco Onestini, fratello dell’ex tronista e conduttore radiofonico Luca, e Valeria Marini, showgirl dalla carriera sterminata. Pare che i due, nonostante la differenza di età – lui ne ha 24, lei 53-, abbiano un ottimo feeling. Persino è scappato un bacetto in Honduras. E qualche coccola, condita da tenerezze. Che sia l’inizio di una liaison sentimentale? Per alcuni sì, per altri no. Chi propende per la seconda opzione è Lory Del Santo che ha speso paroline tutt’altro che dolci nei confronti della collega.

Nella puntata del talk pomeridiano in onda su Canale Cinque, l’attrice e regista ha detto senza se e senza ma di pensare che la relazione tra la showgirl sarda e il giovane bolognese sia falsa e per nulla veritiera. “Non ci credo a questa storia”, ha chiosato Lory per poi lanciare una stilettata assai velenosa nei confronti della Marini: “Lei non può innamorarsi di un altro, perché è troppo innamorata di se stessa. Quando si è troppo… poi l’altro…”. Insomma, altrimenti detto la Del Santo ha dato della narcisa a Valeriona ‘nazionale’. Chissà che cosa ne pensa la diretta interessata.

Non della stessa opinione della regista, è stata la padrona di casa Barbara d’Urso che con un compiaciuto sorriso, sull’amica Marini, ha dichiarato: “A Valeria poi piacciono i ragazzi più giovani, lo sappiamo e bene… Grande Valeria”.

Pomeriggio Cinque, caos su Diletta Leotta: tutti contro la conduttrice di Dazn

Poco prima del tema Supervivientes, in studio, è stato commentato il caso Diletta Leotta, che in questi giorni sta tenendo banco sui siti e sui magazine di cronaca rosa. A far mormorare ancor più il gossip, la bomba lanciata da Dagospia che ha sussurrato che la catanese da cinque mesi si vede con Ryan Friedkin, vicepresidente della Roma. E Can Yaman? Quindi avevano ragione quelli che sostenevano che fosse una storia di cartone? Chissà… Fatto sta che la conduttrice di Dazn si è inviperita con i giornalisti, attaccandoli a muso duro. In pochi però l’hanno difesa. Nessuno a Pomeriggio Cinque in cui si è levata una sola voce: “Diletta, non sputare nel piatto in cui hai mangiato”.