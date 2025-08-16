Del Piero, dal quasi divorzio con la moglie agli auguri con parolaccia: “Come caxxo hai…”

Alessandro Del Piero, bandiera della Juventus nonché campione del mondo con l’Italia nell’epica impresa ai Mondiali 2006, è risaputo che è una persona ultra riservata che non ama i riflettori. Basti pensare che quando si sposò nel 2005 in gran segreto a Torino con Sonia Amoruso, per essere sicuro di evitare di non essere disturbato dai media, fece credere ai giornalisti e ai paparazzi di aver scelto una determinata location che in realtà si rivelò fake. Lasciò trapelare volutamente il nome di un ristorante in cui mai si diresse e fregò tutti i curiosi. Oggi Sonia compie 50 anni tondi tondi. Ne ha uno in meno dell’ex calciatore bianconero. A colpire gli auguri del tutto inusuali che Del Piero ha fatto alla sua dolce metà con la quale avrebbe sfiorato il divorzio qualche anno fa.

“50! Di cui più della metà insieme”, ha scritto sul suo profilo Instagram l’ex atleta, immortalandosi sorridente al fianco della moglie. E fin qui nulla di strano. Quello che ha scritto dopo ha invece colpito molti suoi fan: “Ma come caxxo hai fatto a sopportarmi e a rimanere così bella e vera. Buon compleanno!”. Il post, non proprio in ‘stile Del Piero’, è piaciuto a molti followers che hanno anche colto l’occasione per augurare il meglio alla neo 50enne. Con Del Piero ha formato una famiglia numerosa. Hanno tre figli: Tobias, Dorotea e Sasha.

Essendo riservatissimi, quasi mai sono finiti per essere chiacchierati dal gossip del Bel Paese, eccezion fatta nel 2018. Allora, il magazine Chi lanciò la bomba, affermando che Sonia e Alex si erano lasciati e che il divorzio era ad un passo. I diretti interessati non hanno mai commentato le voci sul loro conto. Non chiaro quindi se abbiano veramente attraversato un periodo delicato, segnato addirittura da una rottura temporanea, oppure no. Un paio di anni dopo, sempre il settimanale Chi, spiegava che l’ex calciatore e Amoruso avevano brillantemente superato la crisi sentimentale.

Se la crisi c’è stata, fuor di dubbio che sia stata archiviata. Oggi Alex è pazzo di Sonia. Un amore solido e intenso che, per fortificarsi, ha dovuto passare per alcuni momenti complessi. Come recita un popolare detto, ciò che non spezza ti fortifica. E Del Piero e la moglie sono l’esempio che tale massima un senso lo ha. I due fanno coppia dal 1999. Lui incontrò lei in un negozio di scarpe dove lavorava come commessa. Scoccò la scintilla. Poi il matrimonio, i figli e la famiglia.