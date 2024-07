Del Bufalo, chat con Caccamo: “Cicciona di m*rda”. Web in fiamme

Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo nel mirino del web. Dopo essersi conosciuti anni fa sul set della serie di Rai 1 “Che Dio ci aiuti”, i due hanno instaurato una profonda amicizia che dura ancora oggi. I due sono sempre stati molto attivi sui social, dove hanno condiviso numerosi sketch e scene divertenti insieme alla loro comitiva, guadagnandosi un vasto seguito di fan. Il loro successo fu tale che furono chiamati per partecipare insieme alla prima edizione dello show di Prime Video, “Celebrity Hunted“. Nelle ultime ore, però, i due amici sono finiti sotto i riflettori a causa di una chat che ha sollevato una grande polemica.

Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo nel mirino: cos’è successo

Ieri, 21 luglio, Diana Del Bufalo ha passato una domenica in barca con la famiglia e il fidanzato Patrizio. L’attrice documentato la giornata sul suo profilo Instagram, pubblicando anche una foto di un delizioso tiramisù gustato a fine serata. A quel punto, l’amico Cristiano Caccamo ha commentato la storia del tiramisù con un ironico: “Diana, stiamo esagerando?”. “Ahahah si amo, sono una cicciona di m*rda. Lo so già. Non me lo dire”, ha risposto Diana all’attore. E ancora Caccamo ha continuato scherzando: “Ok, io voglio solo renderti consapevole. Poi mi puoi chiedere scusa, io ti perdonerò”. “Grazie… grazie davvero per esserci sempre”, ha poi concluso Diana ironicamente.

La chat è stata condivisa dalla stessa Diana su Instagram con tanto di faccina sorridente, scatenando una forte polemica. Nonostante la conversazione fosse chiaramente ironica, gli utenti del web non hanno affatto apprezzato i termini usati dagli attori, ritenendo i commenti tutt’altro che divertenti, bensì immaturi e superficiali. In particolare, in tanti hanno sottolineato che, sebbene in privato abbiano il diritto di scherzare come vogliono, come personaggi pubblici dovrebbero riflettere prima di diffondere messaggi del genere su argomenti delicati come il cibo.

D’altro canto, c’è anche chi li ha difesi, invitando i detrattori a prendere le cose con meno pesantezza e serietà. Questa non è la prima volta che Del Bufalo finisce in polemiche del genere. Difatti, si è più volte lamentata del cosiddetto ‘politicamente corretto’ e di come ad oggi “non si possa dire più nulla”. Ad ogni modo, per ora, né Diana né Cristiano Caccamo hanno risposto alle critiche, preferendo ignorare la controversia.