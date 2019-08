Deianira Marzano si complimenta con Nicolò Ferrari e fa un annuncio

Deianira Marzano si complimenta con Nicolò Ferrari e poi fa un annuncio. L’influencer farà un cambiamento

Nei giorni scorsi Deianira si è espressa su uno scottante argomento social: l’utilizzo dei ‘bot’ su Instagram. Instagram è ormai diventato un social di punta, vetrina di chi vuole diventare famoso. Ovviamente per tentare la scalata per diventare popolare, una persona ha bisogno di avere un vasto pubblico, anche virtuale, e di tanti, anzi tantissimi, mi piace. Dunque, ultimamente c’è chi usa qualche trucchetto per far ‘ingrassare’ il proprio profilo Instagram. Esistono dei programmi che sono nati proprio appositamente per far crescere i follower e la cosa non è così tanto corretta specialmente nei confronti di chi vuole ottenere popolarità senza fare uso di questi sotterfugi. Tantissime persone, nei giorni scorsi, hanno notato che tra le visualizzazioni delle loro stories su Instagram sono apparsi personaggi famosi, tra cui ex partecipanti di reality o semplici aspiranti influencer. Deianira sembra aver ricevuto tante segnalazioni dai suoi fan e così ha deciso di parlarne. Purtroppo qualcuno si è arrabbiato ma qualcun altro no ma, anzi, si è fatto anche una risata.

Deianira Marzano tra Cristian Imparato e Nicolò Ferrari

Tra i nomi che Deianira Marazano ha fatto ce ne sono due che conosciamo molto bene: Cristian Imparato e Nicolò Ferrari. I due giovani, però, hanno reagito in due modi estremamente differenti. Cristian, infatti, si è un pochino arrabbiato ed ha attaccato la Marzano mentre, Nicolò Ferrari ha preso la questione alla leggera. Se tra il cantante e l’influencer napoletana sono volati letteralmente stracci, con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne le cose sono andate diversamente. E qualche ora fa è stata proprio Deianira a parlarne e a complimentarsi con lui: “In tutta questa storia io voglio fare i complimenti ad una persona che io stimo tantissimo e che è davvero un ragazzo, per me, da prendere come esempio di personaggio pubblico. In questo caso è Nicolò Ferrari, il quale in modo molto carino quando io ho messo in rilievo la situazione dei bot (che è una cosa di cui ne è uscito un articolo e io non è detto che è una cosa illegale, chi vuole utilizzarli li usa) questo ragazzo si è fatto una grande risata. Questo è il genere di persone, belle, che io vorrei vedere veramente tutti i giorni in televisione. Perché per me sono davvero persone che meritano uno spazio, visto che dimostrano di sapere come un personaggio pubblico deve comportarsi”. La Marzano, però, non ha risparmiato una piccola frecciatina diretta, forse, proprio a Cristian Imparato: “Su di una cosa del genere tu non ne puoi fare una questione di stato, non te la puoi prendere eccessivamente, lanciandomi delle offese. Ma davvero, devi farti solamente una risata”.

Deianira Marzano annuncia una bella novità

Stanca dei commenti cattivi e delle accuse che riceve, Deianira Marzano ha preso una decisione. Nel suo profilo Instagram, infatti, l’influencer porterà una novità: ogni giorno dedicherà 10 minuti a fatti e personaggi televisivi e del mondo web che lei stima ed apprezza.

