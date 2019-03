Deianira Marzano si scaglia contro un ex concorrente del Gf: l’influencer litiga pesantemente con Salvo Veneziano

Deianira Marzano e Salvo Veneziano sono due ben noti al pubblico di Pomeriggio 5. Influencer lei ed ex concorrente del Grande Fratello lui, sono stati spesso invitati da Barbara d’Urso per prendere parte ai suoi talk pomeridiani. Nelle ultime ore, però, sui social i due se ne sono detti di santa ragione, arrivando a discutere pesantemente e a lanciarsi insulti reciproci e non troppo celati. Salvo è stato quello che si è scagliato per primo contro Deianira. Il famoso pizzaiolo del Gf, tramite dei commenti su Instagram, ha prima lasciato tutta una serie di provocazioni alla Marzano e, poi, in privato ha continuato a inveire nei suoi confronti. Deianira, dal canto suo, non si è lasciata intimorire e a Salvo ha risposto a tono.

Deianira Marzano contro Salvo Veneziano: pubblicati i messaggi privati della lite con l’ex gieffino

Deianira Marzano, presa visione dei commenti lasciati da Salvo Veneziano sotto la sua ultima foto, ha replicato definendo l’ex concorrente del Grande Fratello un “Parassita“. La stessa, poi, si è detta intenzionata a non dare visibilità all’uomo, facendo pensare ai suoi follower che non volesse più portare avanti quella discussione. Poco dopo, però, Deianira ha caricato sul suo profilo Instagram un video dove metteva a confronto il numero dei suoi seguaci con quelli di Salvo, sottolineando il fatto di avere molte più persone dalla sua parte. Il pizzaiolo, allora, ha deciso di contattare la Marzano che, a sua volta, ha divulgato i messaggi privati scambiati con quest’ultimo.

Deianira Marzano contro Matteo Gentili: la lite coinvolge anche la sorella di Alessia Prete

Non è la prima volta che Deianira Marzano si scontra sui social con dei personaggi più o meno noti al pubblico del piccolo schermo. Qualche settimana fa, per esempio, l’influencer aveva litigato pesantemente con Matteo Gentili e su di lei aveva avuto da ridire anche la sorella di Alessia Prete.