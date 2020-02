Degan replica alla Barale: “Non vuole parlare più di me? Chiedetelo a lei”

L’attore risponde alle dichiarazioni dell’ex compagna nel salotto di Live. In studio viene accusato di aver “sfruttato” per vincere l’Isola dei Famosi

Live-Non è la d’Urso è tornato in onda domenica 2 febbraio 2020 come sempre su Canale 5. Tra i vari ospiti della puntata, Barbara ha voluto Raz Degan, il quale con estremo coraggio ha affrontato le cinque agguerrite sfere di Live, pronte per giudicare o promuovere l’attore. Come era prevedibile, il tema principale è stato Paola Barale, ex compagna di Raz, la quale ha rilasciato dichiarazioni molto forti una settimana prima nel medesimo programma. La donna ha affermato di aver tagliato tutti i ponti con Degan e di non voler più parlare della loro relazione per il dolore che lui le avrebbe recato. Il regista ha voluto quindi replicare in merito alle accuse della showgirl, sottoponendosi quindi alle domande degli sferati. La prima a prendere la parola è Alba Parietti: la conduttrice ha chiesto all’israeliano perché all’Isola dei Famosi ha fatto sperare in un ritorno di fiamma con la Barale per poi accantonare il rapporto dopo la fine del reality.

Raz Degan su Paola Barale: “Chiedete a lei, non posso entrare nella testa delle persone”

La prima sfera a girarsi è quella di Alba Parietti che afferma: “Allora Raz sto scrivendo un libro sul narcisismo patologico e c’è una forma di narcisismo che attanaglia moltissimi uomini. Hai tutte le caratteristiche del narciso: sei bello, intelligente, hai questi modi molto delicati, ma uno si domanda come mai una storia così lunga con Paola è finita. Paola è venuta con grande piacere da te quando eri all’Isola e non ti nascondo che anche io da casa, conoscendo il vostro amore e la vostra passione”. Secca la risposta di Raz: “Paola non vuole parlare più di me? Chiedetelo a lei. Ho avuto la fortuna di vivere momenti stupendi ma ogni rapporto è caratterizzato da momenti belli e momenti meno belli”.

Le accuse sulla strategia utilizzate all’Isola: “Non ho sfruttato Paola”

Barbara d’Urso ha mandato un videoclip dove vengono mostrate le parole della Barale della scorsa settimana in cui ha affermato: “Raz mi ha fatto del male, è finito nel dimenticatoio”. Una volta tornati in studio, l’ex isolano replica: “Non ho sfruttato Paola per vincere l’Isola. Non sapevo nemmeno che sarebbe arrivata come facevo a sfruttarla?”. Infine, Degan smentisce le voci sulla sua presunta castità evidenziata nel reality: “Non è assolutamente vero quello che si dice. Faccio s..so fortunatamente come tutti gli uomini”.