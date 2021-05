Deddy e Rosa Amici, il mistero si infittisce: nuovi indizi sul divieto, parla lui

Continua il mistero legato a Deddy e Rosa dopo Amici 2021. I due non hanno dato loro notizie come coppia da quando c’è stata la finale, sabato 15 maggio. I fan attendevano con ansia di rivederli riuniti dopo le lacrime versate nel momento dell’eliminazione, ma non è ancora successo. Inevitabilmente sono iniziati a spuntare dubbi ovunque sulla coppia, in tanti hanno iniziato a pensare a una rottura tra i due. Deddy e Rosa si sono davvero lasciati? Solo loro conoscono la verità, certo è che è improbabile che due ragazzi innamorati come loro abbiano deciso di interrompere la storia proprio quando avrebbero potuto viversi nella vita reale.

Ma c’è un altro motivo che spinge a non credere alla fine della storia. Per quale assurdo motivo due ragazzi che si sono conosciuti e innamorati sotto le telecamere non dovrebbero comunicare ai fan una rottura? Sono abituati insomma all’attenzione del pubblico e di chi li sostiene, inoltre Rosa Di Grazia dopo l’eliminazione ha sempre parlato di Deddy. Lei non si è mai tirata indietro, anche a Verissimo ha parlato del suo amore per il cantante. Deddy invece proprio dalla Toffanin aveva un’espressione triste nel ricordare i giorni con Rosa in casetta. Anche stavolta è stato inevitabile che iniziassero a circolare voci sulla rottura.

Poi è saltata fuori una scomoda verità, anche se pare che il cantante abbia già smentito con un tweet poi rimosso, stando a ciò che si mormora sui social. Sarebbero del tutto vietate le domande a Deddy su Rosa nel corso delle interviste. Una direttiva che sarebbe giunta dalla casa discografica, questo secondo il Web ma nulla è certo. Eppure anche oggi è arrivata un’ulteriore conferma di tutto questo. Tgcom 24 ha intervistato il cantante e non c’è stata alcuna domanda su Rosa Di Grazia. Eppure, nella chiacchierata con Deddy non si è parlato solo di musica. Anzi, c’è stata anche una domanda sulla vita in casetta. A cui lui ha risposto così:

“Può sembrare strano ma ad Amici non ti rendi conto di quello che succede. A un certo punto ti dimentichi delle telecamere e non pensi che ci sono milioni di persone che ti stanno guardando. Per noi era vita normale: passiamo il tempo in casetta, studiamo, andiamo a scuola e ci prepariamo per il fine settimana dove c’è il pubblico dello studio”

Perché non accennare a Rosa, allora? Questo insomma potrebbe essere considerato come un ulteriore indizio del fatto che il cantante non possa parlare della sua vita privata. Se così fosse però ciò varrebbe solo per Deddy, non per la ballerina. Perché anche Rosa ha scelto la strada del silenzio? Probabilmente per aiutare il suo fidanzato e verranno fuori a tempo debito, non appena potranno. Nulla vieta comunque che i due si siano effettivamente lasciati e che lo comunicheranno tra non molto. Quando Deddy avrà terminato la promozione dell’album, magari.