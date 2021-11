Deddy e Mariasole Pollio escono allo scoperto: la coppia è sbocciata

Il cantante ex alunno di Amici è apparso nuovamente al fianco dell’attrice, stavolta in teneri atteggiamenti: i due sono una nuova coppia?

Le voci sulla presunta relazione amorosa tra il cantante Deddy e l’attrice Mariasole Pollio sembrano aver ricevuto finalmente conferma. I due ragazzi sono stati visti insieme per l’ennesima volta, tanto da lasciare poco spazio ai dubbi. Stavolta sono stati proprio loro a mostrarsi volontariamente insieme. È nata effettivamente una nuova coppia? Ecco cosa sappiamo per ora.

Da giorni non si parla d’altro: a causa di numerosi “avvistamenti” dei due in atteggiamenti sospetti si vocifera che Deddy, cantautore 21enne ex concorrente della ventesima edizione di “Amici” stia frequentando la 18enne Mariasole Pollio. Nonostante i due non abbiano dato nessun tipo di conferma ufficiale, gli indizi, adesso meno velati, parlano chiaro. La Pollio e Deddy hanno mostrato ai propri followers di Instagram di aver trascorso insieme la serata del 6 novembre a Pescara insieme ad alcuni amici, tra cui alcuni componenti dello staff di Deddy, i produttori Tom Beaver e Flavio De Carolis.

Ma non è tutto. Una storia Instagram pubblicata dall’attrice e conduttrice TV la vede ballare e bere un drink insieme al cantante mentre quest’ultimo la abbraccia teneramente. I due, dopo queste immagini, sembrano proprio essere una coppia.

Deddy e Mariasole Pollio, gli “avvistamenti”

I gossip sulla presunta nuova coppia sono scoppiati qualche settimana fa, alimentati anche dall’esperto di gossip Amedeo Venza. Quest’ultimo ha confrontato delle foto postate nelle loro storie Instagram dai due, ipotizzando che fossero a cena insieme. Molti hanno pensato che si trattasse di una semplice cena tra amici. I due si sono conosciuti probabilmente durante il programma “Battiti Live”, presentato dalla Pollio al fianco di Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci per ben quattro edizioni consecutive. Deddy ha partecipato alla trasmissione a giugno 2021. Inoltre i due hanno molti amici in comune. Deddy è stato poi paparazzato mentre si trovava a Napoli, città natale della Pollio, proprio insieme a lei. I due, una settimana fa, sono stati persino visti mentre si tenevano per mano all’evento di lancio del nuovo singolo di Aka7Even, “6 PM”.

A quanto pare Deddy avrebbe quindi archiviato la storia d’amore con Rosa Di Grazia, ballerina conosciuta proprio ad “Amici” con la quale aveva intrapreso una storia che ha appassionato i telespettatori. I due hanno rivelato di essersi lasciati all’inizio di giugno 2021.