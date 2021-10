Deddy di Amici e Mariasole Pollio stanno insieme? Il gossip sta impazzando in rete da ieri sera, quando i due sarebbero stati a cena insieme. Un gossip che non piace molto a chi si era affezionato alla storia d’amore nata con Rosa Di Grazia nella casetta di Amici l’anno scorso. La fine della coppia ha stupito più di qualcuno, soprattutto perché è successo tutto all’improvviso. Non c’erano segnali del fatto che il rapporto stesse giungendo al termine, anzi Rosa ha continuato a sostenere Deddy fino al giorno in cui è uscito dal programma, ovvero in finale. Poi il nulla.

Tra voci che parlavano di interferenze da parte della casa discografica e strani indizi che facevano pensare a una storia vissuta lontano dai riflettori, alla fine la rottura c’è stata. Eppure non molto tempo fa si è riaccesa la speranza dei fan di Rosa e Deddy di Amici per alcuni “mi piace” che si sono scambiati sui social. Oggi però la situazione sembra del tutto diversa. Amedeo Venza nelle ultime ore ha aggiornato i fan sulla situazione tra il cantante e la ballerina, scrivendo sul suo profilo Instagram che i due avevano deciso di interrompere in modo definitivo ogni tipo di rapporto.

Nella storia successiva, Venza ha messo a confronto due foto di Deddy e Mariasole Pollio a cena: erano insieme? Non è possibile averne certezza, ma sono arrivate delle segnalazioni. I due sono spesso insieme ultimamente, e fin qui nulla di strano perché la Pollio pare frequenti anche Aka7even. Si sono conosciuti durante Battiti Live e potrebbe essere nata semplicemente un’amicizia, comunque. Deddy e Mariasole hanno postato la foto durante la cena, non insieme ma da soli, più o meno nello stesso momento. La Pollio ha rimosso lo scatto, mentre Deddy no.

Tutto questo ha insospettito più di qualcuno, inoltre pare che Deddy abbia iniziato a seguire su Instagram un amico della Pollio. Come se non bastasse, chi era nello stesso ristorante ha confermato che Deddy e Mariasole erano a cena insieme, senza svelare altro. Non ci sarebbe una foto come prova perché i due pare fossero accompagnati da bodyguard. Questa la segnalazione giunta sempre a Venza, ma che andrebbe verificata e quindi per ora da prendere con le pinze.