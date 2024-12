Deddè entra ad Amici: il presentimento del nuovo allievo fa riflettere

Prima della pausa natalizia, ad Amici di Maria De Filippi è entrato un nuovo allievo. Il suo nome è Deddè, cantante fortemente voluto dall’insegnante Anna Pettinelli. Tuttavia, la sua entrata ha destato un certo interesse all’interno della scuola soprattutto tra i professori che non hanno potuto fare a meno di confrontarsi. Tra questi, in particolare c’è Rudy Zerbi che ha provocato la sua collega e la padrona di casa ha dovuto fermare l’accesa discussione tra i due. Non solo, il giovane allievo ha rivelato di essere anche preoccupato ed avere il timore di non essere accettato dagli altri.

Deddè entra ad Amici

Deddè ha attirato l’attenzione dei presenti in studio con la sua esibizione: ha cantato Periferia, il suo singolo che fa emergere emozioni profonde legate alla vita di periferia. L’insegnante Anna Pettinelli è stata subito d’accordo a fare entrare il ragazzo nella scuola, riconoscendo in lui una voce e un potenziale interessanti. Dal canto suo, il giovane artista ha la stoffa per diventare un professionista.

La provocazione di Rudy Zerbi e l’intervento di Lorella Cuccarini

Dopo la sua esibizione, nello studio di Amici si è scatenata un’accesa discussione tra Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Ad un certo punto, infatti, nel corso della puntata di domenica, l’insegnante ha accusato la sua collega di essere incoerente. “Hai quattro banchi – ha affermato Zerbi – l’unica cosa che ti dico è che c’è dell’incoerenza”. Poi, senza alcun tipo di entusiasmo, si è rivolto all’allievo ed ha aggiunto: “Se entri sei il benvenuto”.

Anche Lorella Cuccarini non ha perso occasione di dire la sua. La professionista si è dichiarata contraria all’entrata del neo cantante. “Non sono d’accordo – ha affermato – e se dobbiamo avere i banchi bilanciati…Qui se c’è qualcuno che potrebbe chiederlo è Emanuel che ne ha solo uno. Negli anni passati serviva il gradimento dei prof e poi l’allievo sceglieva con chi lavorare. A me a inizio anno è stato detto che non sarebbero stati aggiunti banchi”.

A quel punto è intervenuta anche Maria De Filippi che ha dato ragione alla Cuccarini ed ha riferito che è stato fatto un casting con 16 allievi e che Emanuel può chiedere il banco quando vuole.

Il timore di Deddè

Ad un giorno dall’entrata ad Amici, Deddè ha avuto il primo colloquio con Anna Pettinelli che lo ha messo subito a suo agio e gli ha fatto qualche domanda. Il giovane allievo ha riferito di essere pronto alla grande avventura anche se ha un solo timore: il fatto di non essere accettato dagli altri compagni visto che è l’ultimo arrivato.

Invece, una volta arrivato nella casetta, è stato subito accolto dagli altri che gli hanno preparto un piatto di pasta per rendere la sua entrata ancora più familiare.