Declino Barbara d’Urso, foto impietose da Mediaset: prima e dopo

Qualsiasi tracollo è segnato da episodi e immagini simbolici che certificano in maniera plastica ciò che un era e quel che invece oggi non è più. In tal senso, emblematico il caso, per quel che riguarda la parabola di Barbara d’Urso a Mediaset, avvenuto di recente: ‘Barbarella’, che per anni è stata una delle colonne portanti di Canale Cinque, con tutti i benefit che ne conseguono, oggi si ritrova a essere un corpo estraneo rispetto all’azienda sentita come famiglia per lungo tempo. Come è normale che sia, non può più nemmeno parcheggiare la sua auto nel posto riservato in cui ha posteggiato per anni. I vertici di Cologno Monzese hanno rimosso la targa che le permetteva di lasciare in sosta comodamente la sua vettura.

Le foto del prima e del dopo sono impietose. E fungono da simbolo del declino televisivo dell’ex Lady Cologno. Non tanto perché è capitato un qualcosa di strano. Come si diceva, è normale che quando i rapporti con un ambiente professionale cessano anche i benefit connessi al lavoro svolto vengano a mancare. Certo è che è un pugno nello stomaco e un colpo d’occhio non indifferente osservare in modo plastico come nel giro di pochi mesi ci si può ritrovare dalle stelle alle stalle, dal piedistallo a terra, stesi con un ko.

Federica Panicucci conserva i ‘privilegi’ a Mediaset

La vicenda del parcheggio e della targa di Barbara d’Urso rimossa da Cologno Monzese l’ha evidenziata TvBlog, pubblicando le immagini del prima e del dopo. Si nota che all’interno della sede del Biscione, a due passi da Milano, il posto auto riservato alla conduttrice campana non c’è più. Sparita la sua targa dalle pareti esterne del centro di produzione in viale Europa 44/46/48, da dove fino alla scorsa stagione guidava Pomeriggio Cinque e, prima ancora, Live – Non è la d’Urso e Domenica Live. Nelle scorse settimane, infatti, la targhetta con il nome della conduttrice è stata eliminata nell’ambito di lavori di rifacimento murale e di ripittura di alcune zone usurate.

Il posteggio di ‘Barbarella’ è ora stato destinato agli “ospiti”. Rimane, invece, il privilegio del parcheggio a Federica Panicucci, che per anni ha avuto rapporti di ghiaccio con la d’Urso (le due hanno poi fatto pace).