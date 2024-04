Debutto Isola dei Famosi 18, le reazioni differenti di Blasi e Alvin

La diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi ha aperto i battenti lunedì 8 aprile, naturalmente in prime time su Canale Cinque. C’era tanta attesa anche per le grandi novità relative alla nuova conduttrice, ai nuovi opinionisti e alla nuova inviata. Mediaset ha optato per un drastico cambio di rotta: fuori Ilary Blasi e Alvin, dentro Vladimir Luxuria ed Elenoire Casalegno. Spolverata anche nel parterre degli opinionisti con l’arruolamento del giornalista del Tg5 Dario Maltese e dell’imprenditrice Sonia Bruganelli.

Luxuria, al debutto assoluto nel ruolo di conduttrice di un programma importante, se l’è cavata molto bene. Non ha commesso sbavature, si è mossa con disinvoltura ed è rimasta sul pezzo costantemente. Buona la prima, come si suol dire. L’ex parlamentare, che non è sprovvista di sensibilità e intelligenza, ha anche riservato parole al miele per i due ‘defenestrati’, ossia l’ex moglie di Totti e Alvin (quest’ultimo pare che sia stato in lizza per diventare opinionista del reality ma poi non se ne è fatto nulla).

“Voglio salutare con il cuore un grandissimo inviato de L’Isola dei Famosi, ci siamo anche sentiti… Alvin, un grande bacio”, ha detto durante la diretta. Zucchero anche per la Blasi: “Ieri l’ho sentita. So che stai lì seduta divanata, grazie delle belle parole che mi hai detto Ilary”.

Alvin ha battuto un colpo su Instagram, postando una Story in cui ha ripreso la clip in cui è stato ringraziato in diretta da Luxuria. Un bel gesto nei confronti dell’ex deputata. Ilary, invece, a differenza del collega, si è chiusa in un ermetico silenzio. Vladimir, in questi giorni, l’ha più volte citata in tv e nelle interviste assicurando di averla sentita e di aver da lei ricevuto consigli e sostegno per la nuova avventura. Non c’è dubbio che sia andata davvero così. Ma c’è un ma…

Curioso notare come sia Alvin sia Ilary non abbiamo spiaccicato una singola parola su Mediaset. Solitamente, quando dei conduttori lasciano o sono costretti ad abbandonare un programma timonato per anni, ringraziano l’azienda. La Blasi e l’ex inviato de L’Isola, invece, non hanno mai fatto alcun riferimento a Mediaset da quando non sono stati riconfermati alla guida del reality dei naufraghi. Il che spinge ad azzardare l’ipotesi che il ‘defenestramento’ non sia stato un granché digerito