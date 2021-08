Deborah Compagnoni ha un nuovo compagno, Nicole Minetti è single

L’amore va, l’amore viene. Per una coppia che si forma, ce ne è un’altra che si dilegua: è il caso di Deborah Compagnoni, ex fuoriclasse dello sci italiano, e Nicole Minetti, ex igienista dentale di Silvio Berlusconi nonché ex consigliera regionale in Lombardia del Popolo della Libertà. La sportiva, che nei mesi scorsi ha visto il suo matrimonio con Alessandro Benetton concludersi (i due erano sposati dal 2008 e hanno tre figli), come rivela Chi Magazine ha ritrovato l’amore. Nella rubrica ‘Chicche di Gossip’ del settimanale diretto da Alfonso Signorini, si legge che Deborah ha un nuovo compagno, un maestro di sci. L’identità al momento rimane top secret.

Per quel che invece riguarda Nicole Minetti, sempre nelle ‘Chicche di Gossip’, si legge che l’ex consigliera lombarda ha visto naufragare la relazione che durava da quattro anni con il manager Giuseppe Cipriani. “Nicole ha fatto le valigie e ha lasciato la dimora che condivideva con l’imprenditore”, scrive Chi. Ignote le cause che hanno portato la love story su un binario morto.

Debora e Benetton, un addio poco rumoroso. Minetti e la smentita sul flirt con Zaniolo

La notizia della conclusione del matrimonio tra la Compagnoni e Benetton l’ha data Dagospia a inizio 2021. In realtà, secondo i ben informati, la relazione è naufragata ancor prima, ma, vista la riservatezza dei due ex coniugi, la rottura non è stata sbandierata. Anzi, a quanto risulta, si è saputo dell’addio solo mesi dopo l’effettivo ‘strappo’. Benetton, poche settimane dopo che si è divulgata la news del capolinea sentimentale con Deborah, è stato paparazzato in montagna, sulla neve, con Elisabetta Gregoraci. Immediata l’esplosione del gossip, anche se non c’è stata alcuna liaison tra l’imprenditore e la conduttrice calabrese: da tempo sono amici e nulla più.

Anche la Minetti nei mesi scorsi è finita al centro della cronaca rosa per un presunto flirt con il calciatore Nicolò Zaniolo, atleta in forza alla Roma. L’ex consigliera regionale, letto il ‘sussurro’, ha bollato la notizia ‘rosa’ come “strampalata” e priva di fondamento. Una smentita in piena regola. Insomma, tra Zaniolo e Nicole non c’è stata alcuna frequentazione, punto!