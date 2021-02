Nicole Minetti smentisce la storia con Nicolò Zaniolo

Nessun flirt o storia d’amore tra Nicole Minetti e Nicolò Zaniolo. Il gossip aveva fatto il giro del web dopo che un account Instagram a nome Nicole Minetti aveva prima assicurato che avrebbe preso un aperitivo solo con Zaniolo e poi aveva mostrato una chat nella quale si notava il nome del destinatario, ovvero quello dello sportivo.

Tanto è bastato per incuriosire gli appassionati di calcio e di cronaca rosa, pronti a seguire questa nuova presunta love story di Nicolò Zaniolo dopo il caso Madalina Ghenea. Ma Nicole Minetti ha fermato tutti, chiarendo che non è lei la donna che si nasconde dietro quel profilo Instagram che ha avuto uno scambio di messaggi con Zaniolo.

Come fanno sapere Il Messaggero e Leggo, l’ex consigliera regionale della Lombardia ha smentito le voci di un flirt con Nicolò Zaniolo in una nota stampa. La 35enne ha definito quanto letto in rete una strampalata notizia e ha precisato di non avere alcun account social. Quello contattato da Zaniolo era dunque un fake della Minetti.

Nicole Minetti ha puntualizzato:

“Invito a non dare ulteriore seguito alle eventuali affermazioni che dovessero comparire col mio nome sui social network, preannunciando che darò mandato ai miei legali perché mi tutelino nelle sedi più opportune nei confronti di chi continua a spacciarsi per me, oltre che nei confronti di quanti dovessero ancora pubblicare notizie lesive del mio onore e della mia reputazione”

Nessun commento è invece arrivato da parte di Nicolò Zaniolo. Il 21enne è sempre più al centro del gossip. Prima il tira e molla con Sara Scaperrotta, dalla quale aspetta un figlio, poi la presunta liaison con la modella e attrice rumena Madalina Ghenea.

Chiacchiere che hanno distratto lo sportivo dal suo impegno nel mondo del pallone. Tanto che per un periodo, seppur breve, Nicolò Zaniolo ha deciso di lasciare i social network. Successivamente è apparso a C’è posta per te con la madre Francesca Costa.

Ora tutti sembravano pronti a parlare di questa relazione tra Nicole Minetti e Nicolò Zaniolo ma come specificato dall’ex soubrette non c’è trippa per gatti…

Nicolo Zaniolò figlio: come si chiamerà e quando nascerà

Di recente Giornalettismo ha spifferato che il figlio di Nicolò Zaniolo nascerà il prossimo giugno e si chiamerà Tommaso. Un nome molto gettonato in questo periodo tra i genitori italiani, è infatti nella top ten dei nomi più utilizzati nel 2020 e nel 2021. Il piccolo vedrà fin da subito i suoi genitori separati: nonostante la gravidanza Zaniolo ha scelto di non ritornare tra le braccia di Sara Scaperrotta.