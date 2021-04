Debora Villa, Pasquetta amara per la comica: il ricovero e il calore dei vip

Pasquetta amara per l’attrice e comica Debora Villa, che nelle scorse ore è finita in ospedale. A dare la notizia è stata lei stessa, attraverso i suoi profili social. Nella fattispecie Debora, nota al pubblico televisivo per aver preso parte alle famose sitcom Camera Cafè e Così fan tutte, si è immortalata in un lettino di un nosocomio, scrivendo “Buona Pasquetta a tutti”, salvo aggiungere gli hashtag “allergia” e “sfortuna nera”.

Immediatamente si è creato l’allarme su Instagram, anche perché lo scatto postato dalla Villa è apparso un poco inquietante. Alla fine, fortunatamente, nulla di grave. Come specificato sempre dall’hashtag la comica è stata vittima di una allergia primaverile oppure di una intossicazione alimentare nel giorno di Pasquetta. Allergia (o intossicazione) che l’ha costretta a ricoverarsi e a sottoporsi a degli accertamenti clinici.

Dopo alcune ore trascorse in ospedale, l’attrice ha lasciato la struttura sanitaria facendo rientro a casa. Attualmente infatti si trova nella propria dimora. “Siete veramente tanti a chiedermi come sto. Siete troppi! Sono viva, ma anche quando sto male… influencer sempre!”, ha dichiarato in un simpatico video divulgato tra le Stories Instagram. Il filmato è servito pure a placare gli allarmi scattati in merito alle sue condizioni di salute.

Debora Villa: il ricovero e il calore di amici e colleghi

Tanti i vip che hanno commentato lo scatto ospedaliero, preoccupandosi per la collega e amica. Una delle prime a chiedere notizie su che cosa fosse accaduto è stata Alessia Marcuzzi, che con Debora ha diviso per alcune puntate il ruolo di ‘iena’, oltre che il set della fortunata sitcom al femminile Così fan tutte.

Altra ‘iena’ che si è fatta viva sotto al post è stata Giulio Golia. “No, cavolo! Rimettiti presto!”, il commento del volto noto del programma di Italia Uno. A scrivere frasi di solidarietà anche la food blogger e conduttrice di trasmissioni culinarie Chiara Maci, il cantante Nek, al secolo Filippo Neviani, e i personaggi tv Filippo Nardi e Adriana Volpe.

Inoltre è pervenuto il commento di Nancy Brilli, che probabilmente ha pensato erroneamente che il ricovero della Villa avrebbe potuto essere imputabile al coronavirus. “Che strazio, Deborina! Deve finire prestissimo”, ha scritto l’attrice romana.