Debora Caprioglio oggi: felice col nuovo compagno Francesco

Nuovo amore per Debora Caprioglio. Archiviato il matrimonio con Angelo Maresca l’attrice ha ritrovato il sorriso accanto a Francesco. Debora ne ha parlato per la prima volta in una lunga intervista concessa al settimanale Di Più. La Caprioglio è al settimo cielo per questa nuova liaison anche se all’inizio non è stato facile per via del lockdown che ha immobilizzato l’Italia.

Il nuovo compagno di Debora Caprioglio è un commercialista veneto, più precisamente di Belluno, di 59 anni. Come l’attrice Francesco ha alle spalle un divorzio e pure due figli ormai grandi. La Caprioglio, invece, non è mai diventata mamma.

Come spiegato dalla diretta interessata, l’incontro tra Debora e Francesco è avvenuto a gennaio 2020, quando la Caprioglio era impegnata con la tournee teatrale della commedia Otto donne e un mistero. I due si sono incontrati a Belluno, la città natale di Francesco dove Debora si è recata per una tappa del suo spettacolo.

Un incontro avvenuto grazie ad amici in comune che ha cambiato la vita di entrambi. I due hanno iniziato a chiacchierare piacevolmente ed è scattata la scintilla. Il giorno dopo la Caprioglio è ripartita con la sua tournee ma è rimasta in contatto con il commercialista, con il quale è nata subito una storia d’amore importante.

Una relazione messa a dura prova dal lockdown: lui in Veneto, lei a Roma. Per tutta la primavera sono andati avanti tra messaggini e video chiamate. La distanza ha però intensificato il rapporto, che oggi è forte e solido. Ma sempre a distanza: per ora non c’è il progetto di una convivenza.

“Viviamo sull’autostrada e sui treni. Però è bello anche così. In questo periodo io sono temporaneamente disoccupata a causa del Covid e spesso sono io che vado a trovarlo. Con Francesco mi diverto moltissimo, ci facciamo molte risate. Entrambi amiamo la vita, quindi ci piace godercela insieme”

Debora Caprioglio e Francesco hanno diverse passioni in comune tra cui il teatro e il buon cibo. L’attrice è intenzionata a godersi il più possibile questo amore fino a quando non riprenderà a lavorare. Debora doveva essere in tournee con Corrado Tedeschi con lo spettacolo Amore mio aiutami ma al momento tutti i teatri italiano sono chiusi.

Il matrimonio finito con Angelo Maresca

Debora Caprioglio e Angelo Maresca, attore, regista e produttore, è durato dal 2008 al 2018. La decisione di divorziare è avvenuta di comune accordo. Dopo tanti anni insieme i due non provavano più la passione e il trasporto di un tempo.

Una separazione avvenuta in maniera pacifica, senza alcun trauma o rancore. Debora e Angelo non hanno avuto figli: ci hanno provato, come ha ammesso la stessa Caprioglio, ma non sono mai arrivati.

E l’attrice non ha alcun rimpianto: “Io non ho mai vissuto la maternità come un obiettivo, piuttosto come una possibilità: se andava in porto bene, altrimenti pazienza”.