Deadpool 3, Ryan Reynolds apre alla MCU: “Sarebbe esplosivo!”

Deadpool 3 farà parte del Marvel Cinematic Universe? Ryan Reynolds dice la sua

Deadpool 3 si farà e nelle ultime ore Ryan Reynolds ha detto la sua sull’ingresso del suo personaggio nel mondo della Marvel Cinematic Universe. Le prime pellicole su questo bizzarro supereroe sono state infatti distribuite dalla 20th Century Fox, che è stata adesso acquisita dalla Disney. E anche tra Disney, di cui fa parte la Marvel. Per questo per Deadpool potrebbe accadere la stessa cosa che è successa già a Spider-man, ovvero finire nei progetti della Marvel Cinematic Universe. E chissà, magari un domani anche l’ingresso nel mondo degli Avengers. Troppo presto per dirlo, ma in un caso o nell’altro Ryan Reynolds è certo che il suo Deadpool farà grandi cose. Sia che rimanga alla 20th Century Fox sia che entri a far parte della Marvel.

Ryan Reynolds parla del futuro di Deadpool: “Se entrasse nel MCU sarebbe esplosivo”

L’attore che veste i panni del supereroe mascherato è intervenuto nella trasmissione di Jimmy Fallon e ha parlato del futuro di Deadpool. A The Tonight Show Starring, l’attore ha detto: “Deadpool era alla Fox e ora è nelle mani della Marvel e della Disney. Vedo un’infinità di possibilità in entrambe le situazioni”. E poi è entrato nello specifico: “Se Deadpool entrasse a far parte del Marvel Cinematic Universe penso che sarebbe qualcosa di esplosivo e sorprendente. Sarebbe il parco giochi perfetto in cui giocare. Ma se continuasse a fare il suo percorso da solo come prima, anche in quel caso ci sarebbero altrettante infinite possibilità”. Effettivamente i primi due film su Deadpool hanno conquistato il pubblico, per cui se dovesse proseguire su questo piano non sarebbe affatto male. Dall’altro lato, è impossibile non pensare a come sarebbe un Deadpool nel mondo MCU…

Deadpool si unirà agli Avengers, un domani? I fan apprezzerebbero

Le possibilità di far entrare nuovi personaggi Marvel nell’MCU sono aumentate da quando la 20th Century Fox fa parte della Disney, su questo non ci piove. E tra i tanti, I Fantastici Quattro e X-Men, Deadpool sarebbe forse il personaggio perfetto per incontrare tutti gli altri supereroi Marvel… A proposito, se volete fare un ripasso delle prime tre fasi potete farlo in ordine cronologico!