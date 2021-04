De Rossi Covid-19, come sta dopo ricovero: medici rompono il silenzio

Si trova all’ospedale Spallanzani di Roma ricoverato Daniele De Rossi per Covid-19, L’ex calciatore della Roma non si trova in terapia intensiva ma sotto osservazione per una brutta polmonite. Le sue condizioni sono costantemente monitorate. Reduce dall’impegno contro l’Irlanda del Nord e dalla doppia trasferta in Bulgaria e in Lituania, De Rossi è uno dei contagiati della Nazionale Azzurra. Risultato positivo insieme ad altri tre membri dello staff dell’Italia, si trova nel nosocomio della Capitale da giovedì sera. Il Prof. Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani, ai microfoni di Radio KissKiss ha rotto il silenzio su come sta De Rossi dopo il ricovero:

“Le sue condizioni sono attualmente buone e posso dire che siamo ottimisti”

Dopo aver effettuato alcuni accertamenti medici, come una tomografia computerizzata nel reparto di radiologia del San Camillo, ha scelto di recarsi presso lo Spallanzani dopo il suggerimento dei dottori, che gli hanno consigliato in via precauzionale il trasferimento in una struttura specializzata.

Il 31 marzo scorso era risultato positivo al tampone molecolare in occasione della partita di qualificazione ai Mondiali 2022 che si giocheranno in Lituania. Prima di lui, a raccontare quanto sia stata dura guarire e riprendersi dal coronavirus era stato Francesco Totti, altro ex romanista e campione del mondo con l’Italia.

Daniele De Rossi ricoverato per Covid-19 dopo il focolaio nella Nazionale di Mancini

La gioia della terza vittoria in tre gare per l’Italia di Mancini dopo lo 0-2 alla Lituania, è stata subito smorzata dalla nota diramata dal FIGC. Nel comunicato era stato dichiarato qualche settimana fa che quattro membri dello staff azzurro sono risultati positivi al Covid-19.

Nello specifico, si era parlato di un contagio riscontrato a Sofia, con uno dei componenti dello staff dell’Italia sintomatico, isolato e successivamente sottoposto a tampone molecolare dopo essere rientrati in Italia, che ha dato esito positivo.

“I lost my way all the way to you and in you I found my way…”,

è la dedica di Sarah Felberbaum al marito Daniele De Rossi. Una frase toccante che caratterizza il momento di paura e di smarrimento per il ricovero del consorte. I due stanno insieme dal 2011 e hanno avuto due figli: Olivia Rose e Noah. De Rossi ha anche un’altra figlia, Gaia, nata dall’amore con Tamara Pisnoli.