Daniele De Rossi ricoverato per Covid allo Spallanzani, le sue condizioni

Una notizia che sta facendo il giro del Web in poco tempo: Daniele De Rossi è in ospedale per Covid. L’ex calciatore è risultato positivo al Coronavirus la settimana scorsa, in quello che si è rivelato un vero piccolo focolaio della Nazionale. De Rossi fa parte dello staff azzurro dopo aver appeso le scarpette al chiodo e nello staff sono risultati positivi ben sei membri. Nell’elenco dei contagiati ci sono anche un dipendente federale e ben sette giocatori. Sono numerosi i casi Covid emersi dopo le ultime partite della Nazionale italiana, tra l’altro è stata la prima uscita di De Rossi con l’Italia dopo l’accordo con la Federcalcio.

Come riporta Il Corriere della Sera, De Rossi è ricoverato all’ospedale Spallanzani ma non è in terapia intensiva, per fortuna. Tuttavia le sue condizioni si sarebbero aggravate negli ultimi giorni, al punto che si sarebbe sviluppata una polmonite e quindi i medici hanno deciso di ricoverarlo. L’ex centrocampista della Roma ha scoperto di essere positivo al Covid il 31 marzo scorso, la sera della partita Lituania-Italia. Lui e gli altri membri dello staff si trovavano a cena quando hanno ricevuto l’esito del tampone e sono subito rientrati in Italia con un volo speciale. Naturalmente separati dal resto del gruppo.

Le condizioni dei positivi della Nazionale non sembravano preoccupanti, anche se De Rossi è stato tra i pochi che hanno subito manifestato dei sintomi. Pare che giovedì si sia sottoposto a una Tac presso l’ospedale San Camillo e i medici gli avrebbero consigliato il ricovero. Un ricovero in via precauzionale. De Rossi ha deciso di ricoverarsi allo Spallanzani, uno degli ospedali in prima linea nella lotta contro il Covid.

Dalle prime informazioni trapelate, pare che a De Rossi sarebbe stata diagnosticata una polmonite. Per questo i medici hanno consigliato un ricovero, in modo da tenere sotto controllo la situazione e procedere subito con le cure. Le sue condizioni sarebbero discrete al momento. Dal suo profilo Instagram non sono giunte ancora notizie, tutto tace da qualche ora. Seguiranno di sicuro ulteriori aggiornamenti su come sta Daniele De Rossi.