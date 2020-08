De Martino, Ventura e Rossella Brescia: il retroscena sul nuovo programma

Il popolare dating show inglese Flirty Dancing approderà presto anche in Italia. Nato nel Regno Unito, il format è sbarcato anche negli Stati Uniti, dove però non ha avuto molto successo. In Italia i diritti sul format sono stati acquistati dal gruppo Ballandi (che tra l’altro produce anche il celebre talent show targato Rai 1 ‘Ballando con le Stelle’), ma ancora non è chiaro su quale canale vedremo Flirty Dancing. Anche sul nome del conduttore ci sono molte incertezze. Tra i rumors più insistenti c’è quello della showgirl Simona Ventura (attualmente in vacanza in Puglia, insieme al suo futuro marito, il giornalista Giovanni Terzi). Super Simo (avvezza ai reality riguardanti i sentimenti, avendo condotto la prima edizione di Temptation Island Vip) ha dovuto incassare nelle ultime settimane l’amarezza per la chiusura del suo programma su Rai 2 ‘La domenica Ventura’. Per lei ci sarà quest’anno solo un branded content.

Discovery e Rai 2 in pole position

A Ballandi però sembrano avere in mente anche un altro nome per la conduzione, cioè quello di Rossella Brescia. L’ex ballerina, infatti, garantirebbe anche il ruolo di coreografa. La coreografia è un elemento centrale del nuovo dating show. Il concept, infatti, si snoda nella realizzazione di un primo incontro tra un ragazzo ed una ragazza, sui passi di una coreografia che è stata appositamente scelta per loro. Compito dei protagonisti sarà quello di imparare i passi prima del primo appuntamento. Se è chiaro il concept del nuovo format, cosa ancora nebulosa è chi manderà in onda Flirty Dancing. Sembra ci siano delle trattative in corso con il gruppo Discovery. Anche se al momento non ci sono certezze in tal senso. In pole position sembra esserci anche Rai 2, dove il progetto è stato presentato nelle linee generali.

Stefano De Martino in lizza per la conduzione

I rumors rilanciati in rete riportano che il progetto sarebbe stato inviato ad un autore di fiducia di Stefano De Martino, attualmente al timone di Made in Sud. Invio fatto nell’ipotesi che la conduzione possa essere affidata all’ex di Belen Rodriguez. In tanti ricorderanno che Stefano ha mosso i primi passi in tv come danzatore nel talent show Amici di Maria De Filippi. Ballandi vorrebbe che Flirty Dancing andasse in onda in prime time. Al progetto iniziale si potrebbero apportare anche delle modifiche: aumentare il numero degli incontri, ma anche far partecipare qualche personaggio famoso.