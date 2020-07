Belen, l’attrice Ilenia Lazzarin le scrive: “De Martino è un folle”

Continua ad essere commentatissima la fine della relazione di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Oggi l’argentina sembra essersi messa tutto alle spalle e frequenta Gianmaria Antinolfi, fascinoso manager napoletano. Il danzatore sbocciato ad Amici di Maria De Filippi, da quando è stata annunciata la fine del rapporto, si è invece visto affibbiati diversi flirt (tutti smentiti, tra cui quello ‘rumorosissimo’ con Alessia Marcuzzi). Il capolinea sentimentale è stato assai chiacchierato sia dai fan sia da alcuni volti celebri. L’ultima a spendere parole sulla vicenda è stata l’attrice e conduttrice Ilenia Lazzarin che ha scritto direttamente a Belen, sotto a un suo post Instagram.

Ilenia Lazzarin scrive a Belen: “De Martino è un folle”

Ilenia, che nella sua carriera ha recitato anche in Un posto al sole d’estate – versione estiva della soap opera di Rai 3 -, Un passo dal cielo con Terence Hill e Fuoriclasse con Luciana Littizzetto, ha adocchiato uno scatto social di Belen e non ha resistito, piazzando un curioso commento. “De Martino è un folle”, ha chiosato con tanto di emoticon gaudenti. Battuta che però, come tutte le battute, cela un pensiero più profondo, come a dire una ‘propria’ verità. Non difficile da tradurre in questo caso. Parafrasando, “come è possibile lasciarsi sfuggire una donna tanto ammaliante come la sudamericana?”. Eppure questo è quel che è accaduto. La love story, se inizialmente sembrava essere stata colpita da una crisi che però pareva lasciare spazio a una ricucitura, ormai è giunta su un binario morto. E non senza polemiche e strascichi.

Belen e Stefano, un addio amaro

Nessuno si sarebbe aspettato un epilogo simile dopo il ritorno di fiamma tra Stefano e Belen. La rottura, seppur i diretti interessati non hanno mai svelato le cause reali dell’addio, è stata alquanto amara. La Rodriguez, in un paio di occasioni, ha fatto intendere che De Martino non abbia tenuto un atteggiamento particolarmente corretto nei suoi confronti. E il conduttore di Made in Sud che dice? Fa parte della vecchia scuola, cioè di quella che sostiene che i panni sporchi si lavino in casa. Quindi bocca cucita e quel “privato che resta privato”.