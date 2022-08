De Martino, salta il nuovo programma: l’amara scelta della Rai

Sembra che i piani alti di Rai 2 abbiano ormai deciso: per il momento lo show non ci sarà, il motivo? La concorrenza

Pare sia saltato il nuovo programma di Stefano De Martino, Sing Sing Sing. Probabilmente la scelta della Rai di fare un passo indietro su quello che sarebbe dovuto essere lo show rivelazione della prossima stagione non piacerà al pubblico. L’ex ballerino di Amici non sarà più al timone del format, annunciato qualche settimana fa. A dare la notizia è Davide Maggio, che comunque conferma il ritorno in tv di De Martino con la nuova edizione di Stasera tutto è possibile. Dunque, per l’ormai noto conduttore della Rai gli impegni continuano a essere costanti sul piccolo schermo.

Nonostante ciò, quella che doveva essere una delle importanti novità della programmazione della tv di Stato non ci sarà. Ma attenzione, per il momento. Infatti, pare che lo show sia stato semplicemente rimandato. Era atteso per settembre e i telespettatori non vedevano l’ora di questa ventata di aria nuova per le serate autunnali. Ma cosa prevede il programma Sing Sing Sing? Stefano De Martino avrebbe dovuto stare al timone di un format considerato l’evoluzione del game musicale.

Lo show è ispirato al programma americano That’s My Jam di Jimmy Fallon. Prevede che, nel corso di ogni puntata, diversi personaggi famosi gareggino divisi in due squadre. I due gruppi devono dar vita a delle esibizioni live canore e mettersi alla prova in altri giochi, sia musicali che non. La versione italiana di questa grande novità era prevista per il 26 settembre, ma sembra che ora l’idea sia per il momento sfumata.

Sarebbe dovuto, inoltre, andare in onda ogni lunedì in prima serata su Rai 2. Ma perché è stata presa questa decisione? Sing Sing Sing con al timone De Martino avrebbe dovuto gareggiare contro una concorrenza feroce. Ovvero, si sarebbe ritrovato contro le fiction di Rai 1 e il Grande Fratello Vip di Canale 5. La sfida sarebbe stata troppo importante e così sembra che Rai 2 abbia deciso ora di fare purtroppo un passo indietro e di rinunciare a questa serata.

Cosa andrà in onda al posto di Sing Sing Sing? Come già indicato, sembra che a guidare il prime time del lunedì del prossimo autunno ci penserà sempre il conduttore di Torre Annunziata, con Stasera Tutto è Possibile. Il ritorno del programma era previsto per la primavera del 2023. Pare, però, che Rai 2 abbia scelto di anticipare il suo ritorno sul piccolo schermo.

Pertanto, lo show – che è andato in onda fino allo scorso mese di aprile – avrebbe così ben due edizioni in un solo anno, come accadde nel 2018 quando alla conduzione c’era Amadeus. Per De Martino si tratterà della quarta edizione consecutiva, mentre per il programma in totale questa sarà l’ottava stagione.