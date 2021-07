De Martino racconta il ‘paradosso’ di Maria De Filippi: “Glielo ho rubato”

Stefano De Martino si è raccontato a 360 gradi tra vita privata e carriera professionale in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair. Nel suo percorso di crescita e formazione c’è stato tanto sacrificio, desiderio di arrivare a ogni costo e una fame di riuscita che rappresentava un riscatto sociale. Una cosa gli è sempre stata chiara: il punto non è arrivare a un obiettivo, ma come ci si arriva. Veniva da un’estrazione teatrale e si è ritrovato in televisione dovendo scardinare molti pregiudizi. Il gossip ha influito sulla sua affermazione come danzatore e come personaggio pubblico. Si è sempre definito noto, ma non famoso perchè ormai la notorietà la regalano.

Tra le altre cose ha parlato anche di Maria De Filippi. La conduttrice, che è sempre stata presente nella sua vita dopo la partecipazione ad Amici, è stata definita come una persona che quando lavora sacrifica ogni altro aspetto della propria vita, perfezionista fino alla maniacalità, ma sempre vera e naturale. Il volto Rai ha poi svelato un paradosso:

“Fatica, ma vive senza fatica perchè affronta il suo mestiere con divertimento e passione. È il suo segreto, gliel’ho rubato e ambisco a fare la stessa cosa”

L’ex marito di Belen Rodriguez, che ha rotto il silenzio sulla nascita di Luna Marì, ha fatto una confessione spiazzante sul padre che fin da piccolo ha cercato di responsabilizzarlo per farlo diventare adulto il prima possibile:

“Mi espose a rischi senza vietarmi nulla con un certo grado di consapevolezza”

Secondo il suo pensiero, il padre scelse di agire in questo modo perchè ha sempre saputo che tenerlo protetto e in una campana di vetro non l’avrebbe protetto dai pericoli della vita. Lo mise, quindi, di fronte alla realtà e azzardando colpì nel segno. Fu il ballerino a definire i suoi limiti e i suoi confini autonomamente.

Stefano De Martino, ritarda il ritorno su Rai2: in autunno solo un evento per lui?

Durante la presentazione dei palinsesti Rai 2021/2022 non sono stati menzionati i ritorni in prima serata di Stasera Tutto è Possibile e Made in Sud. Ciò significa che, molto probabilmente, non rivedremo Stefano De Martino conduttore almeno fino alla fine dell’anno. Tuttavia, per lui è prevista la conduzione di un solo evento: giovedì 4 novembre il secondo canale della Tv di Stato festeggerà 60anni dalla nascita.