De Martino, pazzia d’amore: la promessa a Belen scritta sullo specchio

Stefano De Martino, pazzia d’amore: la promessa a Belen lasciata scritta sullo specchio prima di partire. La modella svela tutto

Stefano De Martino è pazzo d’amore e non smette di dimostrarlo alla riconquistata Belen. Nelle scorse ore il danzatore si è reso protagonista di un gesto ‘da film’, prontamente immortalato dalla modella argentina che lo ha divulgato sui social attraverso una Stories Instagram. Nella fattispecie il ballerino, lasciata la compagna momentaneamente, le ha fatto trovare una promessa d’amore scritta su uno specchio della casa di Ibiza dove attualmente stanno trascorrendo le vacanze estive. Il gesto arriva in una giornata in cui la coppia è stata sulla cresta della cronaca rosa, visto che proprio in queste ore è trapelata la notizia che racconta di una Belencita in dolce attesa per la seconda volta.

“Mi manchi già. Ti amo troppo. Tuo per sempre, Stefano”

“Mi manchi già. Ti amo troppo. Tuo per sempre, Stefano”. Sono queste le parole che Stefano De Martino ha fatto trovare scritte su uno specchio a Belen. La modella, colpita dal gesto, ha prontamente svelato tutto attraverso le sue Stories Instagram. Nel frattempo continua a correre la voce del gossip che la vorrebbe incinta. Secondo il settimanale Di Più Stefano avrebbe confidato per telefono la lieta notizia agli amici più cari. In particolare, lo avrebbe detto ad alcuni ex colleghi di Amici. L’annuncio ufficiale sembra che non sia ancora stato dato dai diretti interessati per un semplice motivo: starebbero attendendo che l’argentina superi il terzo mese di gravidanza.

Belen e Stefano presto genitori bis? Il gossip impazza, la coppia non commenta la notizia

Come è risaputo, il primo trimestre è sempre quello più delicato per una donna incinta. Ricordiamo che in passato la Rodriguez ha avuto un aborto spontaneo, perdendo un figlio che aspettava da Fabrizio Corona. Resta da capire se l’indiscrezione della dolce attesa sarà confermata o meno. Se ne saprà qualcosa di più nei prossimi giorni. Sulla questione i diretti interessati, finora, hanno mantenuto riserbo, non commentando la notizia.