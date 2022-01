De Martino, primo film in arrivo ma dice “no” a carriera di attore: il motivo

Stefano De Martino si sta sempre più facendo strada nel mondo dello spettacolo italiano. Dopo la lunga gavetta ad Amici in qualità di ballerino e le esperienze al timone di programmi come Made in Sud e Stasera Tutto è Possibile, il 32enne ha da poco iniziato la sua nuova esperienza alla guida di Bar Stella, show cucito su di lui in onda nella seconda serata del martedì di Rai2. Ospite a Tv Talk De Martino ha discusso della nuova avventura e ha risposto ad alcune domande sulla sua carriera, che al momento è in volata. Ecco cosa ha detto a proposito del suo futuro come attore.

Stefano De Martino, parallelamente al suo percorso come conduttore televisivo, sta girando il suo primo film. Non è la prima volta che l’ex marito di Belen Rodriguez si trova di fronte alla macchina da presa. Il 32enne campano è apparso già in un episodio della fortunata serie Rai Che Dio Ci Aiuti. Ospite a Tv Talk nel pomeriggio dell’otto gennaio 2021 De Martino, parlando del suo primo film, ha fatto alcune precisazioni. Quando uno degli analisti presenti in studio gli ha chiesto se la carriera attoriale possa essere uno spiraglio del suo futuro il 32enne ha risposto, ironicamente, così:

“Non lo so, sinceramente tra tutte le cose che mi vengono male quella che mi viene peggio è recitare. Frequento poco il cinema e lo faccio quando c’è un progetto che magari mi entusiasma o quando la compagnia è fatta anche da persone amiche. Lo faccio più per esperienza che per velleità vere. Mi diverte di più fare altro”.

A quanto pare quindi non vedremo spesso De Martino su set di film, anche se, come ha spiegato, non è escluso che possa capitare ancora nel futuro. Per adesso il padre del piccolo Santiago si gode il felice avvio della sua trasmissione, Bar Stella, che è stata lodata dagli analisti di Tv Talk per la sua originalità e, insieme, per il suo rifarsi a format storici del passato, come quelli di Renzo Arbore e Rosario Fiorello. A proposito del comico siciliano De Martino ha pronunciato parole di grande apprezzamento, dicendo che comunque resta “inemulabile”.

Al ballerino è stato anche chiesto se condurrebbe mai l’Eurovision, della cui prossima edizione, che si terrà in Italia, si sente molto parlare in questi giorni. De Martino ha tolto di mezzo subito, scherzando, questa possibilità:

“No perché parlo male l’inglese. Ce ne sono molti altri meglio di me che parlano inglese, che traducono simultaneamente, io già faccio fatica con l’italiano”.

Oltre che a Bar Stella e a Stasera Tutto è Possibile vedremo quindi presto De Martino sul grande schermo. Il film a cui ha preso parte, diretto da Andrea Zalone, si chiama “Il giorno più bello”. Già la scorsa estate 2021 il conduttore, co-protagonista della pellicola insieme a Fiammetta Cicogna, ha condiviso alcune foto dal set. Il cast del film vede altri grandi nomi come Violante Placido, Luca Bizzarri, e Paolo Kessisoglu ed il cantante de Lo Stato Sociale, Lodo Guenzi.