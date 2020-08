De Martino via da Mediaset. Costanzo spiega cosa (non) ha fatto Maria

Maurizio Costanzo a ruota libera. Il decano del giornalismo italiano ha fatto una chiacchierata con il settimanale Nuovo. Chiacchierata in cui ha affrontato anche il capitolo Stefano De Martino: stavolta non per il gossip che tallona prepotentemente il danzatore campano da quando si è lasciato con Belen Rodriguez, bensì per il suo passaggio in Rai avvenuto dopo che è ‘sbocciato’ a Mediaset, più precisamente su Canale 5 ad Amici di Maria De Filippi. Costanzo ha affermato che il ballerino ha fatto bene ad accettare la proposta fattagli da Rai Due (lo volle con convinzione Carlo Freccero, allora direttore della seconda rete del servizio pubblico), spiegando anche i motivi e citando la moglie. “Evidentemente lei (Maria, ndr) non aveva nulla da offrirgli, quindi Stefano ha fatto bene ad accettare il passaggio in Rai”, ha raccontato il giornalista. Dunque non c’è stata alcuna frizione né da una parte né dall’altra. Semplicemente un’esigenza e un’occasione lavorativa colta legittimamente.

Costanzo su De Martino e Belen: niente gossip, si parla di temi professionali

Dopo il capitolo professionale relativo a De Martino, Costanzo ha virato su Belen Rodriguez, sempre scansando l’argomento gossip e puntando sulla questione professionale. “Non credo che aspiri a fare di più. Non ha studiato come attrice. Non ci aspettavamo mica che recitasse in Medea, la tragedia di Euripide”, ha dichiarato, rispondendo a chi reputa l’argentina una ‘meteora’ in cerca d’autore. D’altra parte non bisogna scordarsi che la Rodriguez ‘meteora’ proprio non pare esserlo. Negli anni è stata protagonista del Festival di Sanremo, di programmi di punta come Tu sì que Vales, oltre ad aver fatto la ‘gavetta reality’ all’Isola dei Famosi. In aggiunta è a tutti gli effetti un’influencer seguita da milioni di persone e una modella tra le più ricercate. Forse le meteore sono altre.

Stefano De Martino fuori dai palinsesti Rai

Pochi giorni fa la Rai ha svelato i palinsesti della prossima stagione e tra gli esclusi c’è stato anche il nome di Stefano De Martino, reduce dalla brillante conduzione dell’ultima edizione di Made in Sud. Non è detto che al napoletano Viale Mazzini non possa presentare progetti in un futuro non troppo remoto. Al momento però è ‘appiedato’ visto che non tornerà nemmeno in onda ‘Stasera tutto è possibile’, show che aveva ereditato da Amadeus.