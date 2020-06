De Martino a Made in Sud: saluto “affettuoso” a Belen, punta d’imbarazzo

Puntuale come un orologio svizzero, anche nella puntata del 25 giugno 2020 di Made in Sud (Rai Due)è arrivato l’intervento tutto da ridere del comico Peppe Iodice. E sempre puntuale come un orologio svizzero è giunta la sua punzecchiatura spassosa nei confronti di Stefano De Martino e di Belen Rodriguez. Certo quando le cose tra i due andavano a gonfie vele, le battute di Iodice avevano un altro impatto, almeno sul pubblico. Si sorrideva e stop. Ora, invece, sono guardate con molta più attenzione dai fan e dai curiosi dell’ex coppia. Soprattutto ad essere scrutato è l’atteggiamento del danzatore campano che, infatti, ha mostrato un leggero imbarazzo nel rispondere a Peppe nella puntata odierna del programma. Tuttavia è opportuno rimarcare che, nonostante la sua situazione sentimentale sia alquanto complessa, ha superato brillantemente il momento in cui è stata menzionata l’argentina.

Iodice e ‘maculata Rodriguez’. Stefano: “Salutamela tanto”

“A casa tutto bene, si è sbloccata la situazione?”, ha chiesto il vulcanico Iodice. De Martino, durante il siparietto, ha cercato di sviare la domanda con un “tutto bene”, ma Peppe ha insistito nel suo consueto stile infarcito di ironia e di punte di sarcasmo. “Ti porto una comunicazione, ti saluta tanto maculata Rodriguez”, ha incalzato il comico. Stefano, con lieve imbarazzo, ha chiuso sorridendo e chiosando: “Salutamela tanto, salutamela affettuosamente”. Da giorni è ormai deflagrato il gossip sulla rottura tra il conduttore e la modella sudamericana. Durante la quarantena, la coppia ha perso il feeling e ha deciso di allontanarsi, sorprendendo un po’ tutti, visto che dopo il ritorno di fiamma sembrava più affiatata che mai. Invece, le incomprensioni e le differenze di vedute, assieme alla convivenza forzata e prolungata, ha fatto venire al pettine nodi del tutto inaspettati nella relazione.

Stefano e Belen, all’orizzonte non c’è alcun riavvicinamento

Ad ammettere per prima la crisi è stata la Rodriguez. Inizialmente la situazione sentimentale non sembrava del tutto compromessa e pareva che ci fosse spazio per ricucire. Con il passare dei giorni, però, la distanza nel rapporto è aumentata. Oggi Belen e Stefano sono lontani, anzi lontanissimi. All’orizzonte non c’è alcun ritorno di fiamma. Ma mai dire mai: in casa Rodriguez e De Martino tutto può succedere. A insegnarlo è la loro movimentata love story.