De Martino e Emma, scambio di commenti: il dettaglio che ricorda Amici

I due ex allievi della scuola di Maria De Filippi ed ex fidanzati hanno riacceso le speranze dei fan, che si sono scatenati su Instagram

Stefano De Martino e Emma rimarranno sempre nel cuore dei fan di Amici di Maria De Filippi, e non solo. I due ex allievi sono stati insieme e la fine della loro relazione ha suscitato parecchio clamore, all’epoca. Inutile ricordarne il motivo: lui si innamorò di Belen Rodriguez durante il Serale di Amici. Il resto è storia nota, inutile tornarci su. Da quel momento però le cose sono cambiate, fra i tre non c’è più gelo: Emma e Belen si sono parlate e salutate in tv, così come Stefano e la cantante. Ma si sa, quando una coppia rimane nel cuore dei fan è difficile smettere di sperare in un ritorno di fiamma. Per questo anche oggi è bastato uno scambio di commenti per scatenare il delirio!

Questo è successo oggi pomeriggio, a poche ore dal Serale di Amici 2021 dove Stefano tornerà nei panni di giudice. Un’occasione unica per lui, un ritorno in quella che sarà sempre casa per lui e in una veste del tutto diversa. Quindi ha voluto dare appuntamento ai suoi fan attraverso un post su Instagram, con una foto presa dalla puntata – che è registrata -. De Martino ha scherzato e giocato sul fatto di essere giurato di Amici e ha tirato in ballo Luca Giurato. Quindi ha scritto: “Da amici di Giurato a giurato di Amici è un attimo”.

Una battuta che ha suscitato non solo l’ilarità dei fan, ma a cui Emma non ha saputo resistere. La cantante ha quindi commentato il post con delle emoji che ridono fino alle lacrime. Nulla di particolare, non ha aggiunto altro. Ma Stefano ha notato il commento e ha risposto. In che modo? Con un cuore. Non rosso, non verde, non blu: un cuore bianco. Perché sottolineiamo il colore scelto? Perché potrebbe non essere stato scelto a caso. Stefano ha risposto a Emma con un cuore bianco e il bianco è il colore della squadra del Serale di Amici di cui hanno fatto parte. Entrambi, insieme.

Insomma, un dettaglio che forse a qualcuno è sfuggito ma che i fan storici del talent show non hanno potuto fare a meno di notare. Sarà stata una coincidenza? Magari sì, ma magari no. Intanto nei commenti su Instagram i fan si sono letteralmente scatenati. C’è chi ha scritto di non aver ancora superato la fine della loro storia e chi li trova ancora oggi “immensi”. Qualcuno ha suggerito a Stefano di invitare Emma a cena perché starebbero “lasciando andare un qualcosa che potrebbe essere la cosa”. E in tanti, davvero tanti, hanno commentato così: “Ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare”.