De Martino e Marcuzzi pizzicati al ristorante: la reazione del marito di lei

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, scherzo del destino o sorpresa del fato? Ognuno pensi ciò che vuole dell’incontro fortuito tra la conduttrice e l’ex marito di Belen, che, dopo essere stati assoluti protagonisti del gossip dell’estate del 2020 (quella in cui il campano si è separato dalla modella argentina), si sono rivisti pochi giorni fa, più precisamente sabato 12 giugno.

L’incontro, immortalato da Chi Magazine (il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha anche raccontato i dettagli della vicenda), si è consumato al ristorante Lo scoglio da Tommaso, nel borgo di Marina del Cantone in Costiera amalfitana. Stefano è di casa da quelle parti. Alessia un po’ meno, visto che solitamente predilige avventurarsi in barca tra il Circeo e l’isola di Ponza. Ma lo scorso weekend ha scelto di spingersi un poco più a sud, verso Capri.

Insomma, il mondo è piccolo… e un tale aggiungeva che è pure assai affollato. E infatti, ecco che De Martino e la Marcuzzi si sono incrociati al suddetto ristorante. Presente anche Paolo Calabresi Marconi, il marito della conduttrice romana.

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, gli spostamenti e l’incontro

Chi Magazine svela che sabato scorso la Marcuzzi e il marito sono usciti in barca a metà mattinata. Prima tappa alla Grotta Verde per un bagno, poi fanno una seconda tappa all’Isola dei Galli. Quindi puntano verso il locale Lo scoglio da Tommaso, dove la coppia ha organizzato un pranzo con otto amici per festeggiare il compleanno di Calabresi Marconi.

Stefano De Martino, quello stesso giorno, va a prendere il sole in barca vicino alla Grotta Bianca con un paio di amici. “All’improvviso, però, si “sveglia” – scrive Chi-. Scompare sottocoperta per poi riemergere docciato e vestito in perfetta eleganza. Tira su l’ancora in gran fretta e fa rotta verso Lo scoglio da Tommaso. Come mai la decisione di andarci: ha forse ricevuto un messaggio da qualcuno? È solo un caso?”.

Le coincidenze non sono finite qui: “Al ristorante, dove arriva per primo, Stefano ha prenotato un tavolo vicino all’entrata, che poi – sorpresa – è quello a fianco al tavolo della Marcuzzi. Dal momento in cui si siede passano venti minuti ed ecco spuntare sul mare lo yacht con la Marcuzzi e il marito”.

Il settimanale gossipparo racconta che nel momento in cui Alessia e il marito arrivano al tavolo, Stefano gli va incontro e li saluta con affetto (lo si nota anche dalle foto qui sotto): un abbraccio caloroso a Marconi (ricambiato dal lproduttore) e un bacio tenero sulla guancia alla collega. “Ma qualche imbarazzo con la conduttrice c’è ancora, pur nell’atmosfera cordialissima delle due tavolate“, spiega il magazine del ‘re del gossip’ Signorini.

De Martino e Alessia Marcuzzi: il gossip rovente dell’estate 2020

La scorsa estate Dagospia lanciava la bomba, poco dopo la fine della love story tra l’ex allievo di Amici e Belen: Stefano ha avuto un flirt clandestino con la Marcuzzi, scriveva il portale diretto da Roberto D’Agostino. Immediatamente il caso diventò la notizia ‘rosa’ dell’estate. Il conduttore napoletano e la ‘Pinella’ si affrettarono a smentire, rigettando la ricostruzione.