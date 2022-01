De Martino e Ignazio Moser fanno coppia: sancita la reunion con Belen

By

I due ex a quanto pare sono tornati a frequentarsi, la cosa pare essere seria: ecco quali sono gli ultimi indizi, c’entra il fidanzato di Cecilia Rodriguez

Sono giorni che non si fa che parlare d’altro fra gli appassionati di gossip. Sembra infatti ormai che i due ex Belén Rodriguez e Stefano De Martino abbiano riallacciato i rapporti a tal punto da essersi proprio rimessi insieme. Anche se nessuno dei due ha ufficialmente confermato via social il ritorno di fiamma, gli indizi sono ormai ovunque.

Già nei giorni scorsi, i paparazzi hanno pizzicato Belén e Stefano De Martino insieme, scatenando la curiosità degli irriducibili fan della coppia. I due erano stati visti uno vicino all’altra all’aeroporto di Malpensa. Stefano è infatti a quanto pare andato a prendere Belén dopo il suo ritorno da una vacanza di qualche giorno con la sua storica amica, Patrizia Griffini.

E non finisce certo qui, perché nelle scorse ore nuove immagini dei due sono apparse, oltre ad ulteriori indiscrezioni. Ad avere parlato senza troppe remore di ritorno di fiamma è stato Mattino 5, che ha raccontato fra le altre cose di una romantica cena che i due si sono concessi. Ma non solo.

I più attenti hanno infatti alzato le antenne quando hanno visto Stefano de Martino insieme in palestra con il “cognato” Ignazio Moser, compagno della sorella di Belén, Cecilia Rodriguez. Tre indizi fanno una prova, a questo punto? I più romantici sperano ovviamente che la risposta a questa domanda sia positiva.

Belén Rodriguez conferma di essere single: è finita con Antonio Spinalbese

In tutto questo marasma di notizie e rumor, c’è un’unica vera certezza. Belén è single, e su questo non ci piove. Non che servissero particolari conferme, visto che è ormai cosa nota, ma fa ormai di certo parte del passato la storia d’amore con Antonio Spinalbese, dal quale la modella ha avuto la piccola Luna.

A dichiararlo senza troppi giri di parole è la stessa Bélen, che ha voluto mettere le cose in chiaro con il figlio primogenito Santiago, avuto da Stefano de Martino. In una serie di recenti Instagram Stories, infatti, sentiamo Belén dire al figlio: “Non ti piacerebbe fare lo chef? Visto che la mamma è single almeno c’ho uno che mi cucina…”.