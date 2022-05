Stefano De Martino e Andrea Delogu saranno i protagonisti dell’estate firmata Rai. Ai due infatti sarà affidata la conduzione di un festival musicale, come trapelato già nei giorni scorsi. Dopo la parentesi come giudice del Serale di Amici di Maria De Filippi, infatti, Stefano De Martino tornerà in Rai. Per Maria ha rinunciato alla conduzione di Made in Sud, ma quando Amici sarà finito potrà tornare a condurre per i canali Rai. E ad attenderlo c’è una nuova avventura, insieme a un altro volto sul quale stanno puntando tanto per il futuro: Andrea Delogu.

Se Dagospia aveva anticipato che i due condurranno insieme un programma musicale estivo, oggi Tv Blog ha svelato i primi dettagli di questo summer festival. Al momento mancherebbe ancora il nome, ma sarà una collaborazione con alcuni sponsor, che con molta probabilità darà il nome al programma. Un po’ come succedeva con il Coca Cola Summer Festival di Mediaset: sarà molto simile. Anche questo sarà una specie di Festivalbar, un programma al quale il pubblico è ancora tanto affezionato al punto da sperare di rivederlo ogni anno. Il festival musicale targato Rai, infatti, si svolgerà in diverse città e non soltanto in una.

Andrà in onda su Rai Due e sono già note alcune tappe di questo festival estivo, oltre al periodo in cui andrà in onda. Partendo dalle date, al momento la messa in onda è fissata per la fine di giugno, in prima serata sulla seconda rete. Saranno sei puntate, più una con il meglio delle puntate. Terminerà dunque nella prima settimana di agosto, più o meno.

Ogni puntata corrisponde a un concerto, dunque ce ne saranno sei e si divideranno in tre città. Le tappe del summer festival con De Martino e Delogu saranno Roma, Rimini e Trieste; ci saranno due serate in ognuna delle città scelte. Data la presenza di Andrea Delogu, è quasi dato per scontato che Radio 2 sarà la radio ufficiale della trasmissione. Non resta che attendere ulteriori indiscrezioni e soprattutto la lista dei cantanti che parteciperanno!