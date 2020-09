De Martino: “Donne? Non sono un monaco” e con Belen torna il sereno

Stefano De Martino si è visto affibbiare un flirt dopo l’altro da quando è nuovamente naufragato il suo matrimonio con Belen. Mariana Rodriguez, la rumorosissima voce su Alessia Marcuzzi, persino un fantasioso ritorno di fiamma con Emma Marrone e infine l’ultima paparazzata di qualche giorno fa, quando è stato immortalato in barca con una ragazza di nome Fortuna. “Quante bufale”, ha tagliato corto il conduttore di Made in Sud, un po’ stufo di tutto il chiacchiericcio sulla sua situazione privata. Dall’altra parte, come rivela Chi Magazine, avrebbe confidato agli amici queste precise parole: “Non sono un monaco ma decido io quando farmi vedere con una donna”. Insomma, il messaggio è più che chiaro: qualche liaison di fine estate ci sarà pure stata ma tutt’altro discorso è volerlo già etichettato come “fidanzato di…”. Si passa al capitolo Belen. Con la Rodriguez pare che sia tornato il sereno.

Stefano De Martino, con Belen torna il sereno

Sempre il magazine Chi rende noto che Stefano e Belen, dopo aver vissuto mesi di tensione dopo l’addio, avrebbero recuperato un buon rapporto. No, non significa che sono tornati insieme: vuol dire semplicemente che comunicano e hanno un rapporto civile, anche perché condividono sempre l’amore per il loro figlio Santiago. Tornando invece alle loro situazioni sentimentali, se De Martino tiene particolarmente alla sua privacy e ai suoi incontri, Belen è più intraprendente. Di recente è uscita allo scoperto con l’hair stylist Antonino Spinalbese con il quale si frequenta da qualche settimana. Galeotta fu Ibiza…

Belen, la situazione con Antonino Spinalbese

Con Antonino, Belen è stata prima paparazzata a Ibiza, poi a Milano. A dire il vero, nel capoluogo lombardo, lei stessa su Instagram si è mostrata a cena con lui – e assieme ad altri amici. Insomma, i due non si nascondono più. Parlare di love story avviata è alquanto prematuro. Dire invece che c’è un ottimo feeling e una conoscenza stimolante in atto è più corretto. Altra chicca ‘rosa’ riguardante l’argentina è quella che racconta che in un ristorante milanese ha incrociato Gianmaria Antinolfi, con il quale ha avuto un flirt in piena estate. I due non si sarebbero nemmeno salutati.