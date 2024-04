De Martino, battesimo nipote: ruolo e foto. Tutti pazzi per Stefano

Giornata di festa per la famiglia De Martino. Nelle scorse ore Adelaide, sorella del noto conduttore Stefano, e il marito Diego Di Domenico hanno battezzato il loro primo figlio, Mattia, venuto alla luce lo scorso novembre. Le foto dell’evento sono state pubblicata della neomamma sul suo profilo Instagram. Tra gli scatti non poteva mancare il fratellone Stefano che ha avuto l’importante ruolo di padrino del piccino. Infatti ‘Ady’ lo ha immortalato proprio nel momento in cui ha tenuto tra le braccia il bebè al momento della benedizione. Per Stefano nessun impaccio, a giudicare dagli scatti. Anche perché l’esperienza non gli manca, essendo anche lui già papà.

Per l’importante ricorrenza, il conduttore Rai ha optato per giacca e pantaloni, un sobrio completo blu, abbinato a una camicia bianca e ad una cravatta scura. Tanti utenti che hanno osservato le foto si sono complimentati con i neogenitori e naturalmente con lo zio per la tenerezza mostrata. Insomma, tutti pazzi per De Martino, non una novità, visto che l’ex allievo di Maria De Filippi è sempre più un personaggio trasversale che piace a tutti, dagli adolescenti alle persone anziane.

Battesimo del nipote di Stefano De Martino: la location

Dopo la celebrazione del sacramento in chiesa, c’è stata la festa, organizzata nella bellissima Tenuta San Domenico, incastonata nella pianura campana, ai margini della storica Città di Capua. Trattasi di un’antica dimora settecentesca, oggi trasformata in una ammirevole location, ideale per allestire ricevimenti di nozze immersi nell’incantevole panorama campestre. La famiglia De Martino, per fare le cose in grande, vi ha organizzato il battesimo del piccolo Mattia.

La tenuta è immersa nella rigogliosa vegetazione di un grosso parco e chi vi sosta può soddisfare il desiderio di camminare tra decorazioni floreali di singolare bellezza e di respirare il profumo inconfondibile di lavanda. L’atmosfera signorile e al contempo sofisticata della struttura è data dal grande lustro e prestigio che solo la storia può restituire. Senza dubbio un luogo ideale in cui passare del tempo all’insegna della convivialità.